Las sandalias doradas de tacón sensato (y españolas) de Carmen Lomana son su calzado favorito de verano

Carmen Lomana ya está disfrutando de su querida Marbella, y en su maleta de vacaciones no podían faltar sus sandalias doradas de tacón sensato favoritas. Y es que Carmen está resplandeciente en la semana de su cumpleaños y en sus primeros días de vacaciones a Marbella. Y es que no hay nadie como nuestra socialita favorita para lucir todos estos vestidos más casuals y veraniegos que ella hace elegantes. Aunque no sabemos de dónde es, nos parece un básico en cualquier maleta de vacaciones. Porque después de unos días disfrutando del fresquito y la naturaleza en Asturias, Carmen Lomana ya está en su casa de Marbella para celebrar este jueves su cumpleaños por todo lo alto en Marbella, en el concierto de Los Secretos en Starlite Occident. O lo que es lo mismo, el viernes por la mañana tendremos un lookazo de fiesta para analizar.

Pero es que la ocasión se lo merece, porque en el cielo de las sandalias seguro que se encuentran estas sandalias doradas de tacón sensato que acaba de estrenar nuestra querida Carmen Lomana para maravillarnos con un vestido de lo más lady. ero volviendo a las sandalias doradas de tacón sensato de Carmen Lomana, son de firma española y de una de nuestras favoritas. Sí, amigas, estamos hablando de Isabel Abdo. Isabel Abdo es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Y no solo ha conseguido su sueño con su firma de calzado, ha conseguido que la Reina Letizia luciera sus zapatos. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Lomana.

Easy Mule Gold 5.5, de Isabel Abdo (240 euros)

Easy mule gold. Isabel Abdo

Se trata de esta maravilla de sandalia dorada con tacón stiletto sensato de 5,5 cm, en punta redondeada con puntera abierta y destalonado y corte de tafiletes en mestizo. Forro de cabra, suela de cuero lacado y plantas interiores con acolchado extra confort. Además, están realizados en España. ¿Qué más se puede pedir? Un sueño de sandalia dorada que Carmen Lomana ya tiene en su armario de su casa en Marbella.