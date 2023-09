Las corbatas de Zara y Mango que no vas a tener que robar a tu padre

Las diademas son uno de los accesorios que triunfarán esta temporada, al igual que los lacitos en el pelo pero, si hay un complemento estrella que ha llegado para quedarse, es la corbata. Directamente robada del armario masculino (al igual que otras muchas prendas como las blazers oversize o los trajes dignos de las mejores sastrerías), la corbata se ha convertido en uno de los complemento estrella de cualquier look femenino de las amantes de la moda este otoño. No dejamos de verlas en Instagram, en los mejores outfits de streetstyle de las semanas de la moda más prestigiosasdel mundo ni en las webs de nuestras tiendas preferidas y que las corbatas serán, junto con las botas biker, las chupas de cuero y las bailarinas, una de las tendencias con las que completaremos nuestros estilismos más originales en otoño y en invierno, aportándoles un toque tan serio como casual y convirtiéndonos en una de las mejor vestidas de cualquier lugar al que vayamos, arrasando con un look súper en tendencia, juvenil, casual y cargado de personalidad. Además, una corbata tiene la capacidad de aportar un toque de elegancia a cualquier estilismo, independientemente del resto de prendas y complementos que lo formen.

Sea cual sea tu estilo, este otoño no puedes quedarte sin una corbata para crear los mejores outfits. Es muy fácil de combinar, tan solo necesitas tus jeans preferidos o un pantalón de traje y una camisa larga, crop, con hombreras o de la forma que más te guste y podrás crear un estilismo casual con el que triunfar en la oficina, que podrás rematar con una botas biker y una chaqueta de cuero, para lograr un look más cañero, o con una gabardina y unos zapatos de tacón sensato, para crear uno más sofisticado. Una corbata también es ideal para combinar con una falda, bien sea larga, midi o mini, de tablitas, que están súper en tendencia y con la que conseguirás un look recién sacado de Gossip Girl. Independientemente de cómo quieras combinar tu corbata, no debes dejar de descubrir estas tan ideales de Zara y Mango para poder crear mejores estilismos. Además... ¡Algunas ya llevan prenda incluida!

Corbata piel, de Zara (22,95€)

Corbata fina, de Mango (19,99€)

Camisa corbata efecto arrugado, de Zara (29,95€)

Corbata rayas, de Mango (19,99€)

Mono raya diplomática con corbata, de Zara (35,95€)

Corbata raya diplomática, de Mango (19,99€)

Vestido halter corbata, de Zara (29,95€)

Camisa corbata, de Mango (49,99€)

Y es que recuerda que, independientemente de tu estilo, una corbata te ayudará a dar un toque de tendencia, elegancia y frescura a cualquier look del otoño, convirtiéndote en una de las reinas del streetstyle y elevando todos tus outfits. ¿Ya has decidido cuál es tu favorita?