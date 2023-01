6 accesorios (ideales) para invierno y que te ayudarán a soportar el frío con estilo

¿Qué pensarías tú si la temporada de frío llegase en pleno mes de agosto? Pues no tendría mucho sentido. Sin embargo, si llega después de ver a Cristina Pedroche en las campanadas o a las celebrities triunfar con sus looks de Nochevieja, igual piensas en hacer tus primeros fichajes para el invierno. No por nada, si no porque después de la Navidad, siempre llegan las bajas temperaturas y la gran temporada de nieve. Por eso, Carmen Lomana se ha ido Republica Dominicana a pasar la Navidad, ella sabía que aquí su mejor aliado serían los plumíferos y allí, su caftán favorito.

Pero, tenemos claro que no importa el lugar, si no las temperaturas. Por ello, hemos entrado en dos de nuestras webs favoritas para fichar los 6 accesorios más ideales para triunfar este invierno y convertirnos en una fashion victim con la que poder soportar el frío con un estilo que envidiará a todas. De hecho, Rocío Osorno o Sara Carbonero ya tienen algunos de estos accesorios y estamos deseando coincidir con ellas. Si aún no los has fichado, las rebajas de invierno 2023 están a la vuelta de la esquina (literalmente, queda un día para dar el pistoletazo de salida oficial) solo tienes que meterlas en tu cesta y te convertirás en la reina del invierno. En este caso, Zara y Mango tienen los accesorios definitivos para que tu invierno sea mucho más llevadero y estiloso.

Bufanda super soft, de Zara (19,95€)

Bufanda tacto suave con acabado desflecado e ideal para tus looks de invierno (y podrás usarla los primeros días de primavera).

BUFANDA SUPER SOFT FOTO: zara

Gorro bucket acolchado, de Zara (15,95€)

Gorro bucket acolchado con costuras marcadas en color negro e ideal para un estilismo con jeans.

GORRO BUCKET ACOLCHADO FOTO: zara

Guantes de piel, de Zara (29,95€)

Zara propone unos guantes cortos confeccionados en piel con forro interior combinado ideales para todo tipo de estilismos durante la temporada de invierno.

GUANTES PIEL FOTO: zara

Bufanda cuadros flecos, de Mango (25,99€)

Se trata de una bufanda con tejido de poliéster reciclado y flecos en sus terminaciones

Bufanda cuadros flecos FOTO: Mango

Gorra lana visera, de Mango (15,99€)

Gorra ajustable con estampado de cuadros y confeccionada en tejido con lana

Gorra lana visera FOTO: Mango

Gorro bucket algodón, de Mango (15,99€)

Un diseño de bucket confeccionado 100% con tejido de algodón.

Gorro bucket algodón FOTO: Mango

Este invierno 2023, los accesorios serán los grandes protagonistas de los looks de temporada y que mejor que hacer estos fichajes para garantizar el éxito de todos nuestros estilismos cuando salgamos a la calle.