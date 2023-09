Las maxi diademas han vuelto y estas son las más originales con las que completarás tus looks

En cuanto prendas, se nos vienen a la mente las chaquetas de tweed, las chaquetas de punto, los chalecos tipo sastre, la falditas de cuadros (al más puro estilo de Gossip Girl) o las camisas blancas. Si pensamos en zapatos sabemos que las botas biker, las bailarinas y las zapatillas de colores triunfarán esta temporada pero, ¿Qué pasa con los complementos? No, nos referimos ni a los cinturones que tanto les gustan a las influencers 50+para potenciar su silueta, ni de los bolsos más especiales con los que combinar tus estilismos o los que, por menos de 100€, se convertirán entus perfectos aliados para la vuelta a la oficina. Nos referimos a los complementos para el pelo porque si, en verano, coincidiendo con la época de festivales, las trencitas, las coletas más originales y los moños más especiales eran los reyes de nuestras melenas, con la vuelta a la rutina necesitamos un complemento muy fácil de usar, que capte todo el protagonismo de nuestro look y que lo eleve. Ese complemento es la diadema y, este otoño, las maxi diademas han vuelto para completar nuestros outfits más especiales.

Una diadema es perfecta para elevar cualquier tipo de estilismo, desde uno más casual para el día a día, elevando un look de jeans, blazer y bailarinas con el que acudir a la oficina, has uno más sofisticado, combinándola con un vestido o con una falda midi, para arrasar en un plan más especial. Además y, al igual que los chales, como este tan idealcon el que Marta Pombo se iba de boda el fin de semana, las maxi diademas son uno de los complementos preferidos de las chicas más pijas a la hora de completar todos sus estilismos de invitada ya que tienen la capacidad de hacer que vayamos elegantes de pies a cabeza, en el sentido más literal. Además, normalmente solemos descuidar la decoración de nuestro cabello o reducir los accesorios a un coletero con el que recogernos nuestra melena para que no nos de calor y, con una diadema, además de dejar nuestro rostro más libre y despejado, conseguiremos rematar cualquiera de nuestros estilismos. Hemos hecho una selección de las más especiales que necesitas para triunfar la próxima temporada.

Diadema pelo nudo naranja, de Women'Secret (1,99€)

Diadema pelo nudo naranja Women'Secret

Diadema plisada, de H&M (9,99€)

Diadema plisada H&M

Diadema malva Tous Cloud soft, de Tous (15€)

Diadema malva Tous Cloud soft Tous

Diadema con lazo Soprano, de Artipistilos (4€)

Diadema con lazo Soprano Artipistilos

Diadema beige, de Mare Complementos (20€)

Diadema beige Mare Complementos

Diadema perlas, de Mango (7,99€)

Diadema perlas Mango

¿Todavía te quedan dudas de que una maxi diadema es el complemento que necesitas para triunfar en otoño? Nuestro único problema es que nos encantan todas y no somos capaces de decidirnos.