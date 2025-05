Cumpleaños de Yolanda Díaz o cómo ir perfecta a la oficina a sus 54 años

El estilo de Yolanda Díaz acentúa la sofisticación, así como la funcionalidad, con el añadido de elementos comunicativos no verbales que enfatizan el empoderamiento femenino. Desde el inicio de la trayectoria política de la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo hemos visto el repertorio de looks de oficina para acudir tanto al Congreso de los Diputados como a los actos oficiales en los que destaca la sencillez impoluta y la naturalidad. Con ello, reivindica la utilización de ítems de marcas españolas low cost, siendo Mango o Zara las más socorridas, demostrando su apoyo al sector textil de nuestro país, de la misma manera también hace Doña Letizia o Isabel Díaz Ayuso.

Este martes 6 de mayo, Yolanda Díaz cumple 54 años y en celebración de ello analizamos su fondo de armario. Si existe una de sus facetas que más llama la atención son sus looks de oficina, donde vemos la utilización de prendas básicas y atemporales, pero con un detalle especial que las transforma en otras totalmente distintas. De ahí que veamos a la política normalmente con camisas no tan clásicas con lazada en el cuello o con vestidos lady que son perfectos tanto para las gestiones de día como para los eventos de noche a los que normalmente acude. Sigue su mismo estilo fiel desde que comenzamos a verla de manera pública, que se asimila al típico uniforme o código de vestimenta que siguen las demás mujeres oficinistas o con un estilo clásico. Eso sí, en los últimos meses ha incorporado guiños a las tendencias actuales o elementos anteriormente destinados al sexo masculino, como son las corbatas.

Los looks de oficina ejemplares de Yolanda Díaz a sus 54 años

Yolanda Díaz ha utilizado su indumentaria para comunicar. Desde sus inicios siempre se le ha visto con una imagen cuidada, así como pulida, en la que se seguía los protocolos de vestimenta normativa y dentro de lo común. Es decir, si pensamos cómo debe ir vestida la vicepresidenta segunda del gobierno de España corresponde a su fondo de armario. Elegante, clásico y refinado. Una vez ha conseguido representar a la ciudadanía en el Congreso de los Diputados, ha elevado sus looks de oficina a través de elementos señalados que no han dejado indiferente a nadie. Uno de ellos ha sido la corbata, un complemento que siempre ha estado presente, pero que en los últimos años se ha conseguido utilizar en el territorio femenino. Un símbolo de empoderamiento femenino al que también se han unido otras personalidades de gran calibre como la Reina Letizia.

Yolanda Díaz protagoniza un Desayuno Informativo de Europa Press Eduardo Parra Europa Press

También, los trajes en blanco son un símbolo reivindicativo. Además de tratarse de un color con una connotación de pureza, dentro de la política es una promesa a la honestidad y una búsqueda de la paz. De hecho, esta prenda rinde homenaje a las sufragistas estadounidenses que protagonizaron las marchas que tuvieron lugar a comienzos del siglo XX, cuyas manifestaciones alcanzaron el derecho al voto femenino en 1920. Desde entonces, hemos visto a varias figuras femeninas de la política con trajes blancos, como Kamala Harris en su primer discurso como vicepresidenta electa de los Estados Unidos o Hilary Clinton en sus diversos debates contra Donald Trump.

Lo cierto es que se trata de un color de lo más frecuentado por Díaz en un sinfín de prendas de vestir, pero sobre todo, en los trajes de dos piezas. Junto con su simbología, estamos hablando de un atuendo para un look de oficina perfecto que no tiene margen de error y que se puede extrapolar en cualquier escenario.

Yolanda Díaz. Gtres

Otros de sus básicos fetiche son las camisas con lazadas, todo un esencial de las royals europeas como Letizia, Kate Middleton o Mary de Dinamarca. Sin embargo, ya las habíamos visto en el fondo de armario de Diana de Gales, Margaret Tatcher o la reina Isabel II de Inglaterra. Comenzaron en la década de los 20 conocidas como pussy bow blouses y popularizadas por la diseñadora francesa Coco Chanel, pero no fue hasta los 60 donde acaparó todas las miradas de las mujeres gracias a los diseños de Yves Saint Laurent. El modista combinaba este ítem con el smoking en una modelo, que acentuaba todavía más la revolución de la moda femenina. A causa de la incorporación de las mujeres en el mercado laboral se convirtió en toda una señal del empoderamiento y la lucha femenina.

Yolanda Díaz suele utilizar las camisas con lazadas con otras prendas más casuales y desenfadadas que ayudan a rebajar la seriedad del look, como con vaqueros pitillo o de pernera ancha. No obstante, se trata de un must have que combina con absolutamente todo.

Yolanda Díaz. Gtres

En la gran mayoría de las ocasiones vemos a la vicepresidenta segunda del gobierno con colores neutros o suaves. No obstante, de vez en cuando utiliza el rojo con un mensaje de una alta carga de declaración de intenciones. Dentro de la política, significa los movimientos e ideologías revolucionarias o izquierdistas. Asimismo, ha sido históricamente asociado con el movimiento obrero y la lucha por los derechos de las trabajadoras, siendo un símbolo de la fuerza y la valentía de las mujeres que han luchado por la igualdad.

Lo vemos a través de blazers, pantalones de vestir, conjuntos de chaleco y falda o trajes de dos piezas. En definitiva, si tenemos que escoger un color fuera de los básicos en su vestimenta para ir a trabajar es el rojo. Una alternativa destacable y recurrente dentro de las oficinas gracias a su capacidad de conjuntar con otros sin problemas.

Pleno del Congreso. Sesión de control al gobierno. Asisten Pedro Sanchez, Alberto Nuñez Feijoo, Yolanda Diaz © Alberto R. Roldán Fotógrafos

Yolanda Díaz es una de las mujeres de nuestro país con un estilo firme a la hora de ir a trabajar, donde el mensaje oculto destaca por encima de otros valores o factores. Cada uno de sus looks sirven a modo de inspiración para cualquier oficinista o seguidora de una estética elegante y clásica, por lo que podemos decir que tiene un fondo de armario democrático a sus 54 años recién cumplidos.