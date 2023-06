Las New Balance de Tamara Falcó se llevan con los jeans menos pijos que odia Isabel Preysler

Tamara Falcó se ha ido a pasar el fin de semana a Marbella para prepararse para su boda, y además de dejarnos el perfecto look de aeropuerto, también nos ha dejado este estilismo que no le va a gustar nada a Isabel Preysler. ¿El motivo? Los jeans extralargos, anchos y nada pijos que arrastra por el suelo, incluso con las New Balance más bastas. Eso sí, aunque Tamara Falcó luzca unos vaqueros que podría llevar la mismísima Rosalía en el Primavera Sound, no se olvida de su lado más pijo y clásico con una blazer negra, una camiseta básica blanca y el Chanel por excelencia que tienen todas las mujeres que viven en las zonas de bien de Madrid. Porque el fin de semana no solo iba a ir del bautizo de la sobrina de María Pombo mientras graba su documental, o de Ana Obregón en la Feria del Libro, Tamara desde Marbella nos ha dejado este estilismo para copiar para ir a la oficina en junio. Aunque eso sí, con las temperaturas tan altas en Madrid, no sabemos si el jeans sobraría.

Tamara Falcó es la reina de los vaqueros de tiro alto y acampanados, no hay dudas. Y aunque los jeans pitillo hayan regresado con mucha fuerza como nos ha dejado claro Vicky Martín Berrocal con su lookazo con botas de firma española, Tami sigue apostando por el eterno vaquero de tiro alto y campana que más estiliza y que las chicas más pijas de Madrid llevan como uniforme todo el año. Uno de esos pantalones que nunca fallan en el armario de las que más saben de moda. Eso sí, esta vez le ha dado el toque más en tendencia con este modelo extralargo que arrastra por el suelo. Cosa que no le va a gustar nada a Isabel Preysler.

Aunque Tamara Falcó ha combinado el vaquero más polémico con las New Balance 990 que no faltan en el armario de las chicas más cool de Madrid. Un estilismo perfecto para copiarle para ir a la oficina arreglada pero con ese toque más casual.