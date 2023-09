Vicky Martín Berrocal es toda una jefaza con el traje gris de Mango que ella lleva con bomber y New Balance este otoño

Vicky Martín Berrocal está en su mejor momento personal, y profesional con su nuevo podcast, y eso se nota también en sus looks, porque eleva todas las prendas que se pone con el brillo y el poderío que desprende. Porque si buscas en el diccionario mujer empoderada, aparece una fotografía suya. Vicky Martín Berrocal lleva 30 años de trayectoria profesional, pero en este videopodcast es ella quien sienta a algunos de sus mejores amigos para conversar sobre la vida. Y para el estreno ha contado con Isabel Díaz Ayuso que es fiel a sus diseños de Victoria para las ocasiones más importantes de su carrera profesional y de su vida. Y ayer nos contó que era el número 1 en escuchas en España. ¡Felicidades! Y no nos extraña, porque ya os dijimos que era de obligatoria escucha, como sus looks son de obligatoria inspiración. Para empezar este jueves, nos ha dejado claro que esteotoño 2023, el traje no se lleva con blazer, si no con bomber crop.

Porque si Vicky Martín Berrocal es la reina de las bombers, ahora es la jefaza con este traje gris de rayas de nueva colección de Mango con una chaqueta de estilo bomber que le da todo el rollazo al look. Un flechazo solo ver la fotografía en su cuenta de Instagram. Y es que la diseñadora andaluza tiene su armario lleno de bombers, la negra, azul y blanca de Zara, una verde satinada, y ahora también esta de Mango a juego con el pantalón de traje. Un outfit casual, a la vez que elegante.

Chaqueta hombros estructurados, de Mango (89,99 euros)

Chaqueta hombros. Mango

Pantalón traje microrayas, de Mango (59,99 euros)

Pantalón traje. Mango

Un lookazo que Vicky Martín Berrocal ha combinado con camiseta blanca y sus zapatillas New Balance favoritas, también en gris.