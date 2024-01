Dale el toque final a tus looks más básicos con un pañuelo de colores atado al cuello

En nuestro día a día tendemos a vestir de forma sencilla y muy básica, pues, en la mayoría de las ocasiones, no tenemos el tiempo para pensar cada mañana en qué look llevaremos a la oficina o a la universidad. Normalmente apostamos por básicos de fondo de armario que forman parte de nuestro propio 'armario cápsula'. Este concepto está teniendo mucha repercusión entre las amantes de la moda, y es que son prendas básicas con las que podemos crear muchas combinaciones. Prendas como un pantalón de pinza, un vaquero de corte recto, una camisa blanca o una gabardina. Como ves, estas son prendas que todas tenemos en nuestro armario y que llevamos en nuestro día a día, por lo que, para marcar la diferencia y convertir este look tan básico en uno mucho más original y diferente, podemos hacernos con ciertos accesorios coloridos. Es el caso, por ejemplo, de los pañuelos. Si bien es cierto que durante los meses de invierno tendemos a usar bufandas (esta temporada se llevan las maxi bufandas de colores), en primavera, tendemos a llevar muchos pañuelos atados al cuello.

El pañuelo atado al cuello es el accesorio predilecto de las chicas francesas, y es que, sin lugar a dudas, se trata de un accesorio muy favorecedor y elegante. Por ello, te recomendamos que te hagas con un pañuelo para hacer que tus looks más básicos se vean mucho más originales y llamativos. ¿No sabes cómo llevar este accesorio? No te preocupes, es tan versátil y sencillo que se adapta a cualquier look que llevemos. Sin ir más lejos, si en tu día a día para ir a la oficina normalmente llevas un pantalón de pinza azul marino y una camisa, lo ideal sería que te pusieras un pañuelo de colores en el cuello y en el pelo te hagas una especie de moño, con lo que conseguirás que este sea el protagonista del look. Además, este es un buen truco para verte mucho más estilizada, ya que parecerás mucho más alta. Con todo esto, te enseñamos algunos de los pañuelos más coloridos que puedes encontrar actualmente en tiendas para pasar de un look básico a otro que no pasará desapercibido.

Pañuelo estampado rayas, de Mango (9,99 euros)

Pañuelo estampado rayas Mango

Pañuelo estampado, de H&M (12,99 euros)

Pañuelo estampado H&M

Pañuelo estampado barroco, de Mango (9,99 euros)

Pañuelo estampado barroco Mango

Pañuelo corazones, de Bimba & Lola (41,20 euros)

Pañuelo co razones Bimba & Lola

Pañuelo ramos de flores, de Bimba & Lola (22 euros)

Pañuelo flores Bimba & Lola

Pañuelo cuadrado estampado, de Parfois (9.99 euros)