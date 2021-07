Los pañuelos se llevan en la cabeza, como falda e, incluso, a modo de top este verano

El pañuelo ha pasado de ser un accesorio a, con el paso de los años, convertirse en una de las prendas protagonistas de nuestros looks. Y no únicamente de los veraniegos, también hemos aprendido a usarlos cuando las temperaturas caen en picada. ¿Quién no recuerda a la icónica Audrey Hepburn, con su pañuelo en la cabeza, en Charade, junto a Cary Grant? ¿Y a Blair Waldorf en Gossip Girl? ¿Y a Carrie Bradshaw en Sex and the City? Si eres una amante de este complemento seguramente ya te hayan venido a la mente infinidad de personalidades que posicionaron al pañuelo como un arquetipo de elegancia, cada una en sus tiempos.

Esta primavera/verano el pañuelo gana terreno y se alza como el accesorio más versátil, siendo capaz de elevar cualquiera de nuestros estilismos de verano. ¿Has pensado cómo lucir el tuyo? Hay mil y una forma de llevarlo y lo hemos podido observar de la mano de las prescriptoras en el street style de las grandes capitales.

Aún con el peso de la pandemia a nuestras espaldas, no nos sorprendería ver a celebrities como Olivia Palermo lucir el pañuelo, una vez más, a modo de mascarilla por las calles de Nueva York. ¡Ella lo puso en tendencia y muchas la siguieron!

Aún así, ahora que -por el momento- nos hemos librado de llevar la protección en exteriores, vamos a sumergirnos en los usos más frecuentados que le daremos al pañuelo este 2021.

En la cabeza

La influencer Teresa Andrés Gonzalvo nos muestra cómo llevar este accesorio envolviéndolo a nuestra cabeza y atándolo a la parte de atrás, al estilo pirata. La creadora de contenido también ha sumado otro pañuelo/pareo a modo de falda. Una combinación perfecta para incluir en la maleta si nuestro destino es playero.

A modo de top

Isabel Campos, en cambio, ha optado por convertir su pañuelo en un top de cuello halter. Lucir los hombros al descubierto se ha puesto más de moda que nunca y qué mejor forma de hacerlo que con un pañuelo que te permita vestirte distinta a las demás. La, también, creadora de contenido ha atado su pañuelo a una cadena, logrando así un top original y único.

A modo de falda

¿Eres de las que no dejan de decantarse por los pareos en verano? Son prendas que, hoy en día, son mucho más de lo que fueron en su día: piezas que únicamente servían para acompañarnos a la playa. Actualmente, como bien sabe la influencer Marta Lozano, si adquieres una versión del pañuelo XXL puedes convertirlo en la mejor falda para una tarde con amigas o para una cena en el restaurante de siempre.

Sobre los hombros

La micro tendencia que, año tras año, se repite con los jerséis en invierno ha influenciado en cómo podemos llevar el pañuelo este verano 2021: sobre los hombros. La celebritie Olivia Palermo vuelve a enseñarnos a sacar el máximo partido a lo que ya es una de las piezas más sofisticadas de nuestro vestidor.