Aprovecha las rebajas y crea tu armario cápsula definitivo de invierno

En invierno puede que se nos haga algo complicado vestirnos, pues el frío hace que lo único que queramos usar en nuestro día a día sea un buen abrigo de plumas, unas botas de borreguito y un gorro de lana. Sin embargo, aunque queramos, no siempre podemos ir así vestidas. Dentro del mundo de la moda hay un concepto que poco a poco está cobrando mucha repercusión, el tan conocido 'armario cápsula' que todas y todos tenemos que tener en mente a la hora de plantearnos cómo queremos vestir y qué prendas necesitamos para ello. ¿En qué consiste este concepto? Para empezar, debemos tener claro cuál es nuestro estilo y qué piezas no nos pueden faltar tanto en nuestro día a día como en ocasiones más especiales. Una vez tengamos esta idea en mente, pasamos a la acción. Se trata de prendas básicas, sencillas y atemporales con las que crear looks diferentes. Por ejemplo, si tienes un estilo sencillo y elegante, una camisa de rayas o blanca con pequeños detalles románticos será una opción perfecta, así como unos pantalones de pinza y un abrigo negro. Sin embargo, si tu estilo es más cómodo y casual, apuesta por unos pantalones vaqueros de corte recto, una camiseta blanca y unas zapatillas blancas. Como ves, son piezas que combinan con todo y, por tanto, podrás crear así looks muy diferentes.

Ahora es el momento de invertir en este tipo de prendas con las que conseguir nuestro propio 'armario cápsula', pues podemos hacernos con aquellas prendas de calidad por un precio menor. Desde abrigos de paño hasta los mocasines o las Mary Jane más elegantes pasando por un bonito y atemporal jersey de cashmere, el tiendas podemos encontrar básicos de fondo de armario con los que lucir perfecta no solo para ir a la oficina, sino también para eventos de noche, como el mítico 'little black dress' o una clásica chaqueta negra como la de María Pombo . Sin más que añadir, hemos hecho una selección de varias prendas que pueden formar parte de tu 'armario cápsula' este invierno, sea cual sea tu estilo, ya que se adaptan a cualquiera según los accesorios que escojas.

Abrigo oversize con lana, de Zara (49,99 euros)

Jersey oversize punto calados, de Zara (12,99 euros)

Pantalón recto vuelta bajo, de Zara (12,99 euros)

Camisa textura detalle volante, de Massimo Dutti (29,95 euros)

Shorts calados bordados, de Mango (15,99 euros)

Jersey cuello vuelto, de Sfera (11,99 euros)

Chaqueta corta con cierre frontal, de Sfera (39,99 euros)

Camisa rayas popelín, de Sfera (19,99 euros)

Bailarinas doradas, de Stradivarius (12,99 euros)

Estas son algunas de las prendas atemporales y sencillas con las que hacer el 'armario cápsula' gracias al periodo de rebajas.