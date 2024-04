El look con pantalón palazzo elegante de Sonsoles Ónega (con guiño incluido) para el almuerzo en Palacio con la Reina Letizia

Los Reyes han abierto las puertas del Palacio Real para festejar y homenajear al nuevo Premio Cervantes, el escritor leonés Luis Mateo Díez. Se trata de un almuerzo que han ofrecido a una representación del mundo de las letras y la política, donde no han faltado ni Sonsoles Ónega ni Isabel Díaz Ayuso. Hemos podido también al cómico y presentador Ángel Martín, María de los Ángeles García García, más conocida como Boticaria García, y Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta por su novela Las hijas de la criada. La Reina y la también presentadora son grandes amigas y el pasado noviembre, la Reina Letizia la sorprendió acudiendo a una firma de libros donde aguantó 40 minutos de cola. Por eso nos hemos fijado más aún en el look de Sonsoles, porque no solo es elegante con sus pantalones palazzo favorito para mujeres bajitas, si no que es un estilismo totalmente en blanco que también puede ser interpretado como un guiño a Letizia, y su iconico traje de la pedida de mano.

Un uniforme que ya es propio de Sonsoles Ónega con top de cuello alto sin mangas, escote de pedrería y pantalones palazzo de tiro alto, con cintura marcada, perfecto para las mujeres más bajitas. Porque si hay un tipo de pantalón que estiliza a las mujeres que como ella, o nosotras, medimos menos de 1,60 centímetros, esos son los pantalones palazzo. Los pantalones palazzo tienen su origen en los años 60, pero como en la moda todo es cíclico, en los últimos años han vuelto con más fuerza que nunca. Su cintura alta y su caída fluida crean una silueta alargada y favorecedora que realza la feminidad de cualquier figura. O lo que es lo mismo, son perfectos para las mujeres bajitas, y Sonsoles Ónega lo ha vuelto a demostrar.

El look blanco de Sonsoles Ónega. gtres

Un look que Sonsoles Ónega ha completado con una camisa blanca, y un bolso de Dior que ha robado todas nuestras miradas. El modelo Saddle, sucedió durante la presentación de la colección primavera-verano del año 2000. El modisto gibraltareño creó un bolso con forma de montura, rematado con un estribo en forma de D –la inicial de la firma– en un tamaño compacto y que se ajustaba para llevarlo debajo de la axila.