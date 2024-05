Ela Taubert: "Me encantaría hacer una colaboración con Aitana, Abraham Mateo o Íñigo Quintero"

A sus 24 años, la colombiana Ela Taubert, se ha convertido en una de las artistas emergentes con mayor repercusión en las plataformas de streaming. Ha acumulando casi cinco millones de oyentes mensuales en Spotify y su último tema se ha posicionado en el puesto número 26 de las canciones más virales a nivel global en esta plataforma. Puede ser que no sepas aún su nombre, pero es imposible que canción ‘¿Cómo Pasó?’ no te ha aparecido en TikTok. Aunque lleva desde 2019 en la música, fue en 2022 cuando llegó su explosión con la canción Creer, que define como un antes y un después en su carrera. Ela Taubert aterriza en España con una sonrisa por bandera, y una ilusión del que empieza, para presentar su nuevo trabajo. Cinco canciones más compusieron el primer EP de la artista, '¿Quién Dijo Que Era Fácil?', que abarca temáticas universales como el enamoramiento o el amor propio. Su colaboración soñada en España sería con Aitana, Abraham Mateo o Íñigo Quintero, lo que nos deja claro que esta colombiana tiene un buen gusto musical.

A pesar de ser una artista emergente, Ela Taubert goza de cifras de infarto en las plataformas de streaming, acumulando casi dos millones de oyentes mensuales en Spotify y posicionando ¿Cómo Pasó?, su último tema, en el puesto número 18 de las canciones más virales a nivel global en esa misma plataforma. Bebiendo de la influencia de cantautoras con corazón de cristal como lo son Taylor Swift, Debbie Harry de Blondie o Adele, la colombiana ha sabido hacer de todas ellas una mezcla que pueda entrelazarse con sus raíces latinas, y en La Razón hemos querido aprovechar su visita a España para poder charlar con ella y conocer un poco más a este colombiana que apunta maneras. ¡No te pierdas la entrevista de Ela Taubert con Lifestyle de La Razón!

¿Qué tal Ela? Primero de todo, bienvenida a España y a Madrid, no sé si habías estado ya antes en nuestro país.

Ay que linda, muchas gracias, yo feliz de estar aquí. Es la tercera vez que estoy en Madrid, pero esta es la primera vez que vengo como artista, en la onda musical, así que no puedo estar feliz. Yo amo mucho España.

Y España te ama a ti, y a todos los colombianos, no sé que tenéis, pero volvéis loca a España. Desde Sebastián Yatra, Morat, Manuel Turizo, Maluma...

¡Me encanta! Es una buena forma de presentarnos, justo ahora he tenido un encuentro estos días con lo fans de acá y estoy muy feliz.

En esa nube de felicidad, y mariposas, no sé cómo has vivido la locura que se ha generado con '¿Cómo Pasó?' en redes sociales. Yo creo que no hay nadie a quién le digas, "no sé cómo paso', y no sepa continuar con la letra de tu tema.

Ha sido una bendición muy grande, de verdad que sí. Siempre uno sueña en grande, pero cuando estás haciendo canciones, nunca piensas que esto va a pasar. Además, es muy lindo saber que ese 'refugio' del que siempre hablo, ha podido ayudar a más personitas que se han sentido como yo. Y eso es muy especial para mi.

¿En qué momento te disto cuenta que se estaba haciendo todo un fenómeno de masas?

Eso fue una locura, muy loco, ahí sí que me "voló la cabeza" como dicen por ahí (risas). Fue muy chistoso porque una tarde estaba viendo TikToks, y de golpe en las pestaña de 'para ti', me salió un vídeo con mi canción, pero en la versión acelerada, y ahí es cuando me di cuenta de lo que estaba pasando. Fue muy lindo, y más la creatividad de cada vídeo. A veces es hasta difícil de procesar.

Si no me equivoco, tienes tan solo 23 añitos, en qué momento supiste que te querías dedicar a este mundo.

Desde chiquita he amado la música, el arte. Me sentía en una doble vida como Hannah Montana en el colegio. Me ponía pelucas, me ponía brillantes...Desde pequeña estaba en mi cuarto, delante del espejo con un cepillo de pelo como si estuviera en un concierto. Y ahí se la debo a mi mamá, que creyó en mí desde que era pequeña, y me ha impulsado.

Para quién aún no te conozca en España, ¿quién es Ela Taubert?

Es una pregunta muy difícil (risas). Soy una artista que intenta representar nuestra vulnerabilidad a través de la música, sobre todo en el pop. Yo amo todos los géneros, pero el pop siempre me ha acompañado desde niña. La música siempre ha sido un vehículo fácil para sanar, compartir historias. Yo no era muy buena para expresar sentimientos con palabras, pero en las canciones siempre me es más fácil. Es un vehículo de sanación.

En ese refugio de sanación del que hablas, con la música, la mariposa es un símbolo muy especial para ti.

Cuando era pequeña mi madre me llevó a una mariposario. Yo me enamoré de una mariposa azul y desde ahí en adelante empecé a verla en todas partes. De hecho, dicen que Colombia es el país de las mariposas. Al primer estudio que fui había una mariposa pintada en la pared. Cada vez que veo una es como una señal de Dios, de que estoy en el lugar que tengo que estar y siguiendo el camino. Un símbolo que me ha ayudado a saber que crecer no es tan difícil, si no es más entenderlo.

Y en ese crecer no es tan difícil... ¿Qué es más difícil crecer o la industria musical?

Wow (risas) Siento que lo más difícil en cualquier industria es aprender a no compararte y seguir tu corazón. Porque muchas veces vamos a pensar que lo de los demás es mejor, y te dejas de escuchar. Para mi el aprendizaje más bonito de este camino ha sido escucharme, valorarme y saber que lo que hago es valioso. Permitirme equivocarme, creer en mi y no fallarme. Como decía mi mamá, como las carreras de caballos que les tapan los ojos para que no compitan y se centren en su carrera.

En esas carrera de fondo, acabas de ser telonera de Karol G ante 40.000 personas en Colombia. ¡Casi nada!

Muy loco, yo todavía no me lo creo. Sigo viendo las fotos y los vídeos y no me lo creo. Yo la he escuchado toda la vida, y poder acompañarla, aprender de ella y agradecerle todo lo que me ha inspirado. No solo como artista, si no como ser humano. Fue inolvidable, y más en Bogotá, la ciudad donde crecí.

¿Te dio algún consejo? ¿O algo que hayas aprendido de ella?

La resiliencia y la disciplina. Y creer en uno mismo, porque ella es puro ejemplo de ello. Ama todo lo que hace, ama a sus fans, y rodearse de gente que la quiere.

No te voy a pedir una colaboración soñada con algún artista colombiano, porque te lo voy a poner muy difícil, pero sí con un español.

¡Aitana, que la amo! Me muero, me encanta su última canción con Sebastián Yatra. También Abraham Mateo o Íñigo Quintero... Me encantan, los amo.