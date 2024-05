Agoney: "A los chicos de 'OT 2023' les diría que no tengan prisa ni presión por disfrutar"

Agoney está de vuelta, y promete dar mucha guerra. A través de una letra emotiva y una melodía envolvente, 'Tormenta' invita a encontrar la fuerza interior necesaria para superar cualquier adversidad con un estilo musical fusión de electrónica y balada, diseñado para transportar a sus fans a un viaje emocional y estimulante. Un viaje como el que ha hecho él mismo desde aquella exitosa edición de 'Operación Triunfo 2017', para ahora, llegar con su mejor proyecto hasta la fecha. Lo había soñado, y lo ha conseguido. Cuando alguien cae en lo más profundo, resurge aún con más ganas de vivir, de soñar y de disfrutar. Con unas alas mucho más fuertes y que brillan más. Y eso es lo que le ha pasado a Agoney, que después de deambular por la parte más oscura de la vida, ahora ha vuelto con mucho más color que nunca. Pero no solo en el brillo de los ojos y en la alegría de su voz, si no también con este nuevo tema que nos invita a todos a empoderarnos, como ha hecho él mismo desde su propia lucha interior. Después de la tormenta, no llega la calma, y Agoney lo tiene claro.

Con esta canción, Agoney quiere que quienes escuchen la canción se sientan elevados, inspirados y listos para enfrentar cualquier desafío. Esta canción personifica la 'Tormenta' como un símbolo de resistencia y superación. Es un tributo a aquellas personas que se han enfrentado a momentos difíciles en la vida y han emergido más fuertes que nunca. El año pasado estuvo a punto de ganar el Benidorm Fest y llegar a ser el representante de España en Eurovisión. Su paso le coronó como un cantante con una gran voz y espectáculo. Ahora, lo confirma con su nuevo single, ‘Tormenta’, que promete ser una catarsis de lo que será su próximo álbum.

¿Qué tal Agoney? Vuelves con 'Tormenta', pero de momento en Madrid tenemos solecito, así que todo bien...

(Risas) Sí, de momento, pero hemos hablado con Roberto Brasero, junto con Universal, y vamos a montar una tormenta que no vamos a poder salir de casa.

Hablas de Roberto Brasero, pero te has convertido en el nuevo chico del tiempo para promocionar esta 'Tormenta'.

Me apetecía hacer algo muy divertido, pero tengo que decir que se me dio fatal. Los ves a ellos con una naturalidad, una espontaneidad, y yo no lo conseguía...

No digas eso, que te ha quedado muy bien... De pequeño habías dicho alguna vez eso de, "quiero ser hombre del tiempo".

Yo creo que todos hemos jugado a eso, ¿quién no ha querido estar en el telediario dando las noticias? Yo al menos, muchas veces.

¿Eres de los previsores que antes de salir de casa mira la previsión del tiempo?

¡Lo miro mucho! Más siendo de Canarias que tenemos muchos microclimas y el tiempo cambia de un sitio a otro completamente.

Por eso ahora vuelves con esta 'Tormenta', decías el otro día en un directo de Instagram, que estás muy emocionado con esta nueva etapa.

Es una canción que compuse hace dos años, la primera que compuse para este proyecto, y por fin ve la luz. Desde que era niño, he sentido una profunda fascinación por las tormentas. Recuerdo pasar noches admirando el poder y la belleza de la lluvia mientras resonaba en el cielo. Esta conexión con las tormentas ha sido una fuente constante de inspiración para mí, y finalmente he tenido la oportunidad de expresar ese vínculo a través de mi música en tormenta.

Un sonido que a mi me ha transportado a Eurovisión, como ya hiciste con 'Quiero arder'. Entre ese sonido más balada, más electrónico, que cómo se te escapó en el directo de Instagram, nos ibas a hacer bailar...

¿Lo viste? (risas)

Sí, y me quedo claro que nunca te podemos contar un secreto (risas)

¡Exacto! Soy un bocachancla, pero terrible. Ellos se lo toman con humor y todo bien. Tormenta me pega para cualquier circunstancia, estoy contento, me la pongo y si estoy muy triste también. Y es maravilloso que una canción puede representar todo eso.

Es una canción en la que hablas de resistencia, de superación, y al final es toda esa mezcla de sentimientos que vivimos con ella.

Totalmente, es una dualidad entre lo más triste de la canción que solo quieres llorar a saltar y darlo todo. Es una canción que te hace sentir completamente libre.

Un himno de empoderamiento personal, de sacar esa fuerza interior, que todos necesitamos en algún momento de nuestra vida.

Completamente, es muy complicado, pero se consigue. Y que bonito que lo hayas descrito así, como una canción para empoderar esos sentimientos, es súper necesario. Es muy bonito que hayas captado esa esencia.

Al final esta 'Tormenta' es como tu 'Ave Fénix'...

En este caso personifico la tormenta, se ha hecho muy grande esa persona y es imparable. Ojalá todos tengamos esa capacidad para ser imbatibles. Se la escribí a una persona que hizo vibrar mi mundo, fue muy fácil escribirla. Lo tenía todo muy claro en mi cabeza y me resultó muy emocionante lo fácil que me salió todo. Creo que es la canción que más fácil he compuesto, me salió la melodía y la letra a la vez. Creo que no es fácil llegar a este punto que te dejas llevar, pero cuando estás ahí es maravilloso.

Obviamente, siempre que hablamos contigo estás orgulloso de tus nuevos trabajamos, pero no sé si decirte que esta es la vez que más ilusionado te veo.

¡Sí y me vais a tener que aguantar así hasta lo próximo que saque! (risas). Es verdad que siempre me quedo con muchas espinitas, siempre sueño a lo grande y esta vez he conseguido lo que soñaba. He llegado a ese lugar que quería.

En tus redes sociales decías "se avecina una gran tormenta', al final también es un aviso del Agoney más empoderado que nunca.

Exacto, todo el mundo me dice estos días "después de la tormenta, viene la calma", eso es mentira. Me apetece dar guerra, ahora que puedo, y se viene más tormenta aún.

Decías ahora que has llegado al momento que soñabas con 'Tormenta', ¿por qué crees que has llegado justo ahora y no antes?

¡Qué buena pregunta! Te tengo que felicitar porque acabo de flipar mucho. 'Libertad' no fue un proyecto que hubiera hecho como artista, si no por necesidad personal de encontrarme en una situación complicado, y de decir, o me hundo o lo escribo todo, lo publico, y me libero. Una vez que ya me quedé bien, ha llegado el momento de crear el proyecto con el que soñaba como artista. Me encuentro en el lugar, y estoy feliz por ello.

El otro día ponías en 'X', "lo que estoy pelando por este disco y por cada una de las canciones no lo sabe nadie"

Eso es verdad, hay que pelear mucho. Me hiciste reflexionar si las cosas las disfrutaría tanto si no las tuviera que pelear... Creo que pasaría un poco más desapercibido, al luchar tanto las cosas les das la importancia que se merecen.

¿Qué consejo le darías a los chicos de 'Operación Triunfo 2023?

Creo que soy la peor persona para dar consejos pero el mejor consejo que a mi me dieran es que no tuviera prisa, y me lo dieron cuando todo el mundo me decía "tienes que aprovechar el momento', "haz las cosas ya"... No pasa nada por tomarte tu tiempo. Incluso a punto de salir a un escenario muy grande te dicen, "aprovecha este momento porque a lo mejor no lo vas a volver a vivir". Te meten una presión con disfrutar, que a lo mejor no lo estás haciendo y no pasa nada. Yo disfruto las cosas cuando estoy más relajado, y a veces no las disfrutas, y no pasa nada.