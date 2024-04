Abraham Mateo: "Me molestó que Chanel pusiera el tweet sin hablar antes conmigo"

Lleva desde los siete años en la música y, lejos de agotarse, acaba de lanzar nuevo disco. Abraham Mateo presenta “Insomnio”, un álbum “diferente a todo lo que he hecho antes y muy artesanal porque lo he hecho en casa, en mi estudio de grabación”. De hecho, de ahí viene el nombre: “Es un insomnio sano que nace de las ganas de crear, de no desaprovechar el tiempo y componer algo que cambie todo. Estoy muy contento porque siento, más que nunca, que estoy cogiendo las riendas de mi carrera”.

-¿Qué más le quita el sueño a Abraham Mateo?

La verdad es que personalmente estoy muy tranquilo y feliz, estable. Mis preocupaciones vienen desde la creatividad, de no poder dejar de pensar en lo que hago, en la música. Me cuesta mucho desconectar incluso estando de vacaciones. A veces mi novia me dice que deje el móvil porque sabe que estoy escribiendo algo. Mi preocupación es superarme cada día un poco más y ofrecer a la gente algo que le pueda calar.

-¿No pesa mucho estar todo el día trabajando?

En mi caso es porque me nace así. Es verdad que muchas veces me ha causado problemas externos a la música. Mucha gente me reprocha que no le he contestado un mensaje o que he pasado todo el día de ellos, se lo toman a lo personal, pero es que no entienden de verdad lo que es esto o la intensidad con la que yo lo vivo. Cuando me llega un mensaje lo respondo en mi mente y a veces se me olvida hacerlo después, porque estoy haciendo música en ese momento.

-¿Ha perdido amigos por esto?

Es muy complicado. Yo recuerdo a amigos muy importantes de mi infancia o del colegio, pero ha sido imposible mantener la relación con ellos. Me gustaría escribirles para ver qué es de sus vidas, y en algún momento organizar una quedada con esos amigos de siempre, pero volvemos a lo mismo: el ritmo de vida que llevo me impide mantener esas relaciones a los niveles que a mí me gustaría, porque yo soy muy detallista y atento con mi gente.

-¿Ha podido hablar con Chanel Terrero tras quejarse de que cantara “Clavaito”, un tema que comparten, sin ella?

Ella y yo somos amigos y me molestó que pusiera el tweet de primeras, sin hablar conmigo. Los amigos hablan, se entienden y después se hace lo que sea. Ella decidió hacerlo públicamente y me sorprendió mucho eso, la verdad. Yo pienso diferente a ella, porque la canción es tan mía como suya, es de los dos. Cuando ella la hace sin mí en cualquier otro sitio yo salgo ganando porque la canción crece, y viceversa. Todo suma. Ya he hablado con ella en privado y está todo bien.

-¿Se plantea presentarse al Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión?

Lo he pensado alguna vez, pero ahora mismo siento que no es el lugar para mí. Yo tengo otra perspectiva y otra visión de lo que me gustaría llevar, y prefiero dejarle ese lugar a esa persona. Quiero disfrutar del festival desde casa, con mis palomitas y mis chucherías porque siempre lo sigo y siempre lo seguiré, pero no me veo yo ahí.

-Como fan, ¿qué tiene que decir de la canción de “Zorra”?

La canción me encanta, sentía que era buena merecedora de representar a España en Eurovisión desde el primer momento en que la escuché. En Europa la van a entender perfectamente, tiene unos sonidos electrónicos y ochenteros muy europeos, ¡es un temazo!

-Está a punto de hacer de jurado en “Factor X”. ¿Cómo afronta este nuevo reto?

Es una experiencia nueva y la cojo con muchas ganas y prisión, con mucha responsabilidad. Depende de mí la carrera de una persona y hay que pensarse muy bien qué decir y estar concentrado. Estoy muy contento con los compañeros que me han tocado de jurado porque tenemos mucha conexión y eso hace que sea todo más ameno.

-Es un proyecto que lo reafirma como artista

Me halaga que hayan contado conmigo para expresar lo que pienso. Llevo desde la música desde los siete años, he trabajado con mucha gente importante y he aprendido muchas cosas, así que creo que puedo ayudar de alguna manera a la gente que quiere dedicarse a la música. Siempre diciendo la verdad y siendo transparente.

-¿Le da miedo que vuelva el odio en redes?

No. Eso forma parte de mi pasado, y yo siempre me lo he tomado con humor. Eso fue clave para afrontar todas las críticas y el bullying que me llegó cuando era pequeño, y eso que yo no hacía nada malo a nadie. Miedo de eso ninguno, es una página que he pasado y no creo que nunca me haya afectado para nada. Al revés, siento que me impulsó a que más gente me conociera. Me ha dado más de lo que me ha quitado.

-¿Qué otros sueños le quedan por cumplir?

Personalmente tengo muchos sueños. Me encantaría formar una familia, ese es uno de mis mayores sueños. En la música quiero seguir creciendo cada día más, me encantaría tocar en la Super Bowl, por ejemplo. Yo creo que cuando uno visualiza las cosas, al final siempre acaban pasando.

-¿Cuál es el mayor aprendizaje que se lleva de todos estos años?

Sobre todo, tener los pies en la tierra siempre y empatizar con las situaciones. Ser como yo soy, rodearme de buenas personas y hacer las cosas con positividad. Dejar el ego a un lado, ser humilde y tomarme las cosas bien. Todo lo malo que pase, afrontarlo de la mejor manera posible.