De la elegancia de Belén Rueda al look más inesperado de Úrsula Corberó, la alfombra roja de los Fotogramas de Plata 2023

Los primeros meses del año son para las alfombras rojas de los grandes premios del cine y de las alfombras rojas, no hay dudas. El 2024 ha empezado con los eventos de la industria cinematográfica más esperados por todos los cinéfilos. Hace unas semanas, el 10 de febrero, se celebraron en Valladolid la gala de los Premios Goya, una noche en la que pudimos disfrutar no solo del reconocimiento que se merecen las actrices y actores más importantes de nuestro país, sino que también pudimos ver en la alfombra roja de los Goya todos los mejores looks que desfilaron a lo largo de la jornada La temporada de premios culminará el próximo 10 de marzo con los Oscars, y de los SAG Awards este fin de semana, anoche en Madrid llegó el turno de los Fotogramas de Plata 2023.

Esta noche ha celebrado la anual fiesta en la que la revista Fotogramas elige los mejores trabajos en cine, televisión y teatro de 2023. El céntrico Teatro Barceló ha sido el enclave escogido en esta edición de los llamados Fotogramas de plata en la que Úrsula Corberó, Belén Rueda, Milena Smith o Ana Rujas se han convertido en las grandes protagonistas de la alfombra roja de los Fotogramas de Plata 2023. Algunas por su elegancia y otras por sus looks más inesperados de la noche.

¡No te pierdas la alfombra roja de los Fotogramas de Plata 2023!

Belén Rueda ha deslumbrado de nuevo con su elegancia con vestido de Baro Lucas de cuello cerrado, manga larga y drapeado en la cadera, repleto de pailettes negros que ha combinado con joyas Del Páramo Vintage y manicura negra.

PHOTOCALL DE FOTOGRAMAS DE PLATA JUANJO MARTIN Agencia EFE

Milena Smith con un dos piezas de la colección primavera/verano 2024 de Mugler. Un diseño formado por un top asimétrico drapeado en color nude y una falda con cintura de metacrilato en 3D.

Úrsula Corberó nunca pasa desapercibida, y menos a su vuelta de Milán, con un look de Otoño/invierno 2023 de Dilara Fındıkoglu de falda midi de pelo en camel con un top de estilo corsé con transparencias.

Ana Rujas con un conjunto de la colección primavera/verano 2024 de Chanel en negro con encaje floral y botas blancas con la puntera a constaste en negro.

Mucho más sobria y elegante, Toni Acosta, con un vestido negro de Koahari. Un diseño con falda rematada en un gran volante en el bajo con efecto cut-out y la espalda al descubierto.

Una nueva alfombra roja en España que no ha dejado indiferente a nadie, mientras seguimos en la cuenta atrás para la 'red carpet' más esperada del año con los Oscar. Una de esas noches en las que nadie quiere dormir, y que como siempre, os contaremos en directo aquí, en Lifestyle de La Razón, para que estés enterado de todo, tanto si trasnochas como si madrugas el lunes.