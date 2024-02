Todos los looks de marca española con los que Ana Belén ha conquistado los Premios Goya 2024 a sus 72 años

La 38ª edición de los Premios Goya tuvo lugar en Valladolid la noche de ayer, sábado 10 de febrero. Fue una velada perfecta en la que se reunieron las mejores actrices del panorama español como Penélope Cruz y su vestido de Chanel, un vestido negro con bordado en rosa y tul, Macarena García, Belén Cuesta o Blanca Romero, así como actores de la talla de Hugo Silva, Antonio Bassave, Miguel Ángel Muñoz o el tan siempre elegante, José Coronado. Todos ellos apostaron por looks discretos, clásicos y muy sofisticados con toques en tendencia que pasaron por la alfombra roja previo a la Gala. Sin embargo, hay que dar especial mención a los presentadores de esta 38ª edición, los Javis: Javier Ambrossi y Javier Calvo y, por supuesto, Ana Belén. La cantante y actriz fue una de las protagonistas de la Gala, y no es para menos, pues su seguridad, experiencia y elegancia nata hizo que todos los focos apuntasen a ella y a sus cuatro looks diferentes de moda española.

La actriz ha apostado por cuatro piezas elegantes de diseñadores emergentes españoles, algo que ha gustado mucho entre los amantes de la moda. Los diseñadores que marcarán un antes y un después en esa noche tan especial fueron (por orden) Redondo Brand, Juan Vidal, Marta Rota y, por último, Isabel Sanchís. Desde el primer vestido que lució para la alfombra roja hasta el fin de la Gala de los Premios Goya, todos siguen la línea, el estilo y la personalidad de Ana Belén. Sin duda, un acierto absoluto. Un derroche de glamour, honestidad y saber estar, Ana Belén cantó, dirigió la Gala junto a sus compañeros los Javis y constató su importante papel dentro de la Industria del Cine y la Música.

Ana Belén deslumbra en la alfombra roja. Gtres

El primer look que Ana Belén lució durante el día de ayer fue un vestido con maxi flor en la zona del pecho. Diseñado y confeccionado por Jorge Redondo, creador de Redondo Brand, se trata de un vestido en color lila metalizado en tejido de seda salvaje cuyo protagonismo se lo lleva la parte superior, un cuerpo de pétalos drapeados en plata bordados y una maxi falda con mucho volumen. En cuanto a las joyas, Damiani fue la marca escogida por los estilistas de Ana Belén y calzado de Lodi.

Los Javis y Ana Belén, presentadores de los Goya 2024 Gtres

La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio Feria de Valladolid y los tres presentadores dieron el pistoletazo de salida a la Gala del cine más importante del país. Lo hicieron con looks muy arriesgados, en tendencia y muy elegantes. Sin embargo, y, pese a los looks tan vibrantes de Los Javis, indudablemente, Ana Belén fue la clara protagonista. Un vestido del diseñador Juan Vidal de palabra de honor compuesto por un corsé ceñido al cuerpo y una falda de gran volumen confeccionado en tafeta de seda azul royal. Para rematar el look, Ana Belén defendía joyas de Messika y, nuevamente, calzado de Lodi.

Ceremonia de entrega de los Premios Goya 2024 Chema Moya Agencia EFE

La gala avanzaba y los presentadores volvieron al escenarios para interpretar en directo los grandes hits de la gran Concha Velasco. Para este momento, la cantante lucía un abrigo largo tipo 'batín' negro con destellos plateados de la última colección de Alta Costura de la firma de Marta Rota. A medida que cantaba, Ana Belén se desprendió de este y conquistó a la audiencia con un mono negro de escote en pico velado, cintura ajustada con broche y pantalón palazzo.

Gala de entrega de los Premios Goya 2024 José Oliva Europa Press

El Auditorio estaba a punto de apagar sus focos cuando Ana Belén sacó a relucir su último y cuarto cambio de vestuario. Un vestido único de la diseñadora valenciana Isabel Sanchís de corte recto y drapeado confeccionado en raso líquido reciclado elaborado a partir de seda e hilo de plástico de botellas desechadas. El calzado escogido para terminar la 38ª edición de los Premios Goya 2024 fue de la firma Magrit.

Como siempre nos tiene acostumbradas, Ana Belén derrochó elegancia con todos los looks de la Gala de Los Goya 2024 en Valladolid.