Hemos fichado los vaqueros baggy más cómodos y elegantes de Úrsula Corberó en Milán

Durante estas últimas semanas se están dando las distintas Semanas de la Moda en el mundo entero. Si bien es cierto que hace unas semanas se celebraba la Mercedes-Benz Fashion Week con los desfiles de los diseñadores emergentes y consolidados más icónicos de nuestro país, como Pablo Erroz, Moisés Nieto, Hannibal Laguna o Roberto Verino, días antes se conmemoró la New York Fashion Week con las tendencias más elegantes, originales y sofisticadas que nos dejó las grandes firmas de moda como Tommy Hilfiger, Carolina Herrera o Jason Wu. No son las únicas Semanas de la Moda que se están celebrando durante este mes de febrero, pues actualmente, en la ciudad de la moda italiana, Milán, se está celebrando la Milan Fashion Week con desfiles como el de Versace, Fendi, Armani o Bottega Veneta. Como era de esperar, son muchas las celebrities e influencers españolas que no se han querido perder estos días en la capital de la moda italiana, como han sido María Pombo, quien nos ha sorprendido con la tendencia más arriesgada del momento, el 'no pants', o María Fernández-Rubíes y la falda lápiz de efecto piel. No han sido las únicas que han acudido a la Semana de la Moda de Milán, y es que Úrsula Corberó nos sorprendió en el día de ayer en el desfile de Bottega Veneta con un look que no pasó desapercibido: jeans baggy, camiseta blanca y camisa rosa.

Úrsula Corberó no deja de sorprendernos con cada look que nos muestra, sobre todo para ocasiones especiales como es la Semana de la Moda de Milán. Si el viernes Aitana lucía un mini vestido negro y lo combinaba con medias tupidas negras y tacones negros, un look perfecto para el 'front row' del desfile de Versace, donde cumplió el sueño de conocer a Anne Hathaway,Úrsula Corberó nos ha conquistado con este look mucho más relajado, sencillo y muy básico que fácilmente lo podríamos llevar en nuestro día a día con zapatillas blancas. Ella ha combinado sus jeans baggy desgastados con una camiseta blanca tipo tank top, una camisa rosa abierta con unas botas negras de tacón y culminaba con un bolso en verde menta en una tonalidad pastel de la firma Bottega Veneta. Sin lugar a dudas, un acierto absoluto muy acorde al estilo de Úrsula Corberó.

Jeans tiro alto, de Pull & Bear (27,99 euros)

Jeans desgastados Pull & Bear

Un look muy cómodo y casual ideal para todo tipo de ocasiones.