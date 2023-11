Las mujeres de +50 van a querer llevar el traje más clásico como Belén Rueda con top lencero sexy

Belén Rueda se ha convertido esta noche en la protagonista de 'El Hormiguero', y nosotras nos hemos fijado en su look, porque los jueves por la no solo son para los estilismos de Tamara Falcó y Nuria Roca. Porque la actriz Belén Rueda visitó anoche 'El Hormiguero'para hablar de 'La Ermita', su nueva película. La intérprete madrileña protagoniza este drama sobrenatural que llega a los cines el próximo 17 de noviembre. En la cinta, Rueda da vida a Carol, una falsa médium atormentada por su pasado. Además, Belén Rueda contó que dado el estrés laboral al que está sometida, "no tengo tiempo de ir a la peluquería y me tiño en casa". Sufrió un ictus transitorio hace unos años por estar durmiendo sólo 3 ó 4 horas al día: "Pensé que era una lipotimia, pero mi hermana me vio rara. Un ictus si lo coges a tiempo no es tan grave: tienes que sonreír, hinchar los cachetes y tocarte con los índices la punta de la nariz". Un mensaje importante para que todos nos tomemos la vida de otra manera, en este estrés constante en el que vivimos. Aunque eso no nos ha impedido fijarnos en el look de Belén Rueda.

Porque tenemos claro que las mujeres +50 van a querer copiarle a Belén Rueda su forma de llevar traje elegante de la forma más sexy, que es perfecta para nuestras cenas de Navidad o para eventos de invierno en los próximos meses. Una forma de llevar un look de día y de noche, porque el mismo traje que podemos llevar a la oficina con una camisa o un jersey de cuello alto en los días más fríos, lo podemos cambiar con un top lencero debajo de estilo corsetero como el suyo para al salir de la 'ofi' irnos de cena o a algún evento.

Un estilismo de Belén Rueda que nos deja claro que el traje más clásico también puede ser sexy, sin dejar de ser un look femenino y empoderado al mismo tiempo. Y un buen ejemplo de ello es este outfit de noche que nos ha dejado la actriz madrileña.