Elena Tablada recrudece su batalla judicial contra Javier Ungría tras unas pruebas médicas

Elena Tablada está teniendo muchísimas dificultades para conseguir el divorcio de Javier Ungría, con el que lleva meses batallando en los tribunales. El proceso estaba previsto que se solucionase en verano, pero se ha ido alargando hasta crispar sus nervios, aunque parece que el tiempo extra está jugando a su favor. Ella desea que sus dos hijas crezcan juntas, pero el padre también lucha por su derecho a criar a su princesa en igualdad de condiciones. Pero hay mucho más entre medias que los protagonistas no quieren pronunciar en público, pero sí sirve como arma arrojadiza, lo que dificulta más si cabe que el final sea cordial o, al menos, menos bélico. Y es que la guerra entre ellos ha vuelto a intensificarse con nuevos bombardeos.

Javier Ungría y Elena Tablada GTRES

“Afronto el juicio con la mayor calma posible, tanto por mí como por mis hijas. Aunque la espera se ha alargado más de lo esperado. Debió haber concluido en junio, pero estoy positiva. Como siempre digo, aceptaré y enfrentaré lo que Dios tenga planeado para mí con la mejor actitud”, decía Elena Tablada hace unos días atrás al ser preguntada por el aplazamiento el juicio. Pero parece que esta visión positiva de lo que está por venir recae en el hecho de que ha logrado una victoria frente a su exmarido, aunque poco o nada se pueda a decir al respecto todavía.

La opinión pública se cebaba contra Elena Tablada tras rumorearse que ella había contratado a un detective privado para seguir los pasos del padre de su hija pequeña. Ella no lo ocultó y confirmó sin problema alguno que había recurrido a un espía. Eso sí, dejó claro que no lo hacía por una cuestión económica o porque temiese que su marido le fuese desleal con otra persona. Eso no le preocupaba. Su temor era otro, pues lo que deseaba era retratar el estilo de vida de Javier Ungía, lo que hacía cuando cree que nadie le ve y cómo este comportamiento podría ser o no recomendable para la crianza de su hija. Al parecer, el detective tuvo éxito en su campaña y Elena Tablada está satisfecha con las pruebas obtenidas, que serán presentadas en el juicio.

Javier Ungría Gtres

Un juicio que, por cierto, se ha vuelto a posponer “por la parte defensora de Elena Tablada, que tiene un problema médico”, alegaban en ‘Fiesta’. Pese a ello, ella estaría esperanzada de poder probar lo que andaba buscando: “Ha pedido unas pruebas médicas a Javier Ungría que han salido desfavorables para él”, mantienen. Además, aseguran que el empresario ha tratado de invalidad las pruebas, pero el juez desestimó el recurso: “Elena está tratando de probar, ya lo hizo cuando contrató un detective, el dudoso estilo de vida de Javier para ver con quien puede estar la niña más tiempo. Ella ha visto algo y por eso ha mandado esas pruebas para Javier”.

Un programa de Telecinco en el que se asegura que la diseñadora no logra alcanzar un acuerdo económico con su Javier Ungría para la manutención de la hija que tienen en común: “Él no quiere hacerse cargo económicamente de la niña desde hace año y medio”, decían en el programa de Emma García. Además, de recalcar que Elena Tablada “lo está pasando muy mal y económica mente se encuentra en una situación delicada”, lo que le habría empujado a “plantearse trabajar para otros” para poder mantener su estilo de vida y el porvenir de sus hijas.