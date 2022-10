Cinco trajes sastre que tienes que tener en tu armario y que te sacarán de cualquier apuro estilístico

Durante siglos fue el uniforme masculino por excelencia. Sinónimo de buen gusto y de elegancia, hay casi toda una religión en torno a él. Y por supuesto no se puede hablar del traje sastre ni del esmoquin sin nombrar al diseñador Yves Saint Laurent, quien en los años 70 fue el artífice de meter esta prenda en el armario femenino como icono de sensualidad y bien vestir.

Tuvo su apogeo allá por los años 80, sobre todo cuando la mujer se incorpora al mundo empresarial, en una forma quizás de equiparase al hombre y como sinónimo de igualdad. Icónicos son los famosos trajes que luciese Melanie Griffith en la película “Armas de Mujer”. Después de aquella década, han sido siempre una constante en todas las temporadas de una manera u otra. Desde los modelos más relajados de los años 90, donde el oversize y el Normcore eran la regla para pasar después a los modelos más ajustados y de corte pitillo de los 2000 hasta llegar a nuestros días, donde podemos encontrar mil y un modelo.

Pantalones culotte, cropped, rectos o anchos, todos son válidos, y a la vez igual de favorecedores si sabes llevarlos adecuadamente. Porque lo cierto es que tras incorporar varios diseños a mi armario he descubierto la verdadera versatilidad de este uniforme. Me ha servido para acudir a bodas y a comuniones, pero también a fiestas, y por supuesto a comidas y reuniones de trabajo. Combinado con unas zapatillas de deporte y una camiseta blanca es perfecto para conseguir un look informal y trendy, mientras que unas bonitas sandalias y un top lencero son el mejor complemento para lucirlo en clave formal.

Blazer cuello smoking, de Zara (59,95 euros)

Blazer cuello smoking, de Zara FOTO: Zara

Pantalón largo fluido, de Zara (29,995 euros)

Pantalón largo fluido, de Zara FOTO: Zara

Americana cruzada negra, de Monki (40 euros)

Americana cruzada negra, de Monki FOTO: Monki

Pantalón pitillo negro, de Monki (30 euros)

Pantalón pitillo negro, de Monki FOTO: Monki

Americana traje entallada, de Mango (39,99 euros)

Americana traje entallada, de Mango FOTO: Mango

Pantalón traje cinturón, de Zara (29,99 euros)

Pantalón traje cinturón, de Zara FOTO: Zara

Americana de lana, de H&M (149 euros)

Americana de lana, de H&M FOTO: H&M

Pantalón de lana, de H&M (99 euros)

Pantalón de lana, de H&M FOTO: H&M

Blazer de lana amplia, de COS (150 euros)

Blazer de lana amplia, de COS FOTO: COS

Pantalones de lana anchos plisados, de COS (115 euros)

Pantalones de lana anchos plisados, de COS FOTO: COS

El otoño nos deja muchas opciones, donde los que predominan son los tonos oscuros o tierras, con alguna concesión al siempre eterno rojo o al verde. Eso sí, los materiales también se abrigan también clave invernal, y lo que antes era lino y sedas se transforma principalmente en lana, calentita y resistente, perfectos para aguantar las bajadas de las temperaturas.