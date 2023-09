Elena Tablada baja el tono con Javier Ungría ante su esperado cara a cara en los tribunales

Ya ha pasado más de un año desde que se dio a conocer la separación entre Elena Tablada y Javier Ungría. Lejos de producirse de forma pacífica, los dos se han estancado en un continuo cruce de acusaciones que les ha llevado a acudir a la Justicia para solucionar sus diferencias. Se suponía que tendrían que verse las caras en los tribunales el pasado mes de junio, pero la cita se aplazó seis meses y las primeras informaciones apuntaban a las supuestas trabas que habría puesto el empresario como principal motivo de esta demora.

Sin embargo, Elena Tablada ha explicado la verdadera razón por la que tuvo que posponerse la vista, y lo ha hecho en un inusual tono amable con su expareja, al que exime de toda culpa. “No, ha sido por la huelga de jueces”, comienza explicando la diseñadora sobre el retraso de la fecha de su encuentro en sede judicial. “Creo que ambos queremos que esto se acabe lo antes posible. Yo, por mi parte, mis cosas las tengo claras”, añade.

Elena Tablada confiesa cuáles han sido las claves para superar los peores momentos tras su separación de Javier Ungría EUROPAPRESS

Atrás quedan los ataques y reproches públicos, y Tablada prefiere no ahondar en el complicado proceso de separación asegurando que está “superfuera de onda de todo lo que se salga de Netflix”, dejando claro que vive ajena a las últimas informaciones que se han publicado sobre ella y su ex.

Eso sí, la ex de David Bisbal recalca que, aunque es consciente de la cita que antes o después deberá atender en los tribunales, prefiere no preocuparse antes de tiempo: “Hay que llevarlo como hay que llevarlo, con la mejor de las sonrisas y disfrutando del momento, porque si no vives el momento pensando en lo que va a pasar en un futuro, pues al final dejas de vivir”.

A pesar de todo, Tablada ha logrado salir adelante y ahora disfruta de un momento de lo más dulce, tal y como ella misma asegura: “La vida te da sorpresas pero ahora vendrán cosas buenas. Estoy muy contenta con mis hijas, tengo un montón de proyectos, estoy sacándome un curso de interiorismo y manteniendo mi mente ocupada para poder dar lo mejor de mí, realizarme y sentirme bien”.