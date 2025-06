De encaje + boho chic: el look de Belén Écija horas antes de casarse con Jaime Sánchez en Menorca

Está claro que este fin de semana ha venido fuerte de emociones a través de un sinfín de celebraciones de bodas. Tras comentar la de Susana Molina o Leticia Fernández de Villavicencio, ahora ha tomado el relevo la ceremonia de Belén Écija y Jaime Sánchez en Menorca, que dará comienzo alrededor de las 17.00 horas este sábado 14 de junio. Pero, antes de ello, hemos descubierto cuál ha sido el vestido de la preboda de la hija de Belén Rueda y solamente podemos adelantar que se trata de una de las tendencias más llevadas de este verano 2025: el estilo bohemio.

Menorca es una de las islas baleares favoritas a la hora de celebrar un enlace matrimonial. Además de ofrecer los paisajes más maravillosos o el clima perfecto, también da la oportunidad de adornar las bodas más acogedoras, bonitas y con un respiro desenfadado. Los novios han escogido la iglesia de Sant Climent, uno de los pueblos con más encanto, para dar el 'sí quiero' delante de sus familiares y amigos más cercanos. Un acontecimiento de lo más especial que no seguirá las tradiciones convencionales, como no contar con ningún padrino. En pocas horas conoceremos el vestido de novia confeccionado por Cristina Valenzuela (que también seguirá el boho chic), pero hasta ahora podemos comentar el diseño de efecto satinado y encajes con el que ha brillado horas antes del día de hoy en un chriniguito íntimo de la isla.

El vestido boho chic de efecto satinado y encajes de Belén Écija en su preboda

Belén Écija se ha convertido en toda una novia bohemia con un vestido funcional, versátil y que compraremos todas las editoras de moda para cualquier evento. No hablamos de una propuesta estilística minimalista, sino que el 'más es más' donde los encajes son los claros protagonistas. Hablamos de un diseño de corte largo asimétrico en blanco con encajes, de tirantes con hombros caídos y cuello de pico. Ha elevado este look con una mantilla de encaje, también, que enfatiza este carácter effortless que busca la actriz. Y para no preocuparse por los dolores de pies o no encontrarse con problemas para darlo todo en una tarde única, se ha hecho con unas alpargatas planas joya de lo más fashionistas y glamurosas.

Belén Écija con María García de Jaime en su preboda en Menorca. @mariagdejaime

Belén Écija es toda una amante del estilo bohemio tanto en sus outfits casuales como de alfombra roja, por lo que no nos extraña que también lo muestra en uno de los días más importantes de su vida. Y nosotras estaremos atentas a cómo será su look nupcial esta tarde de sábado.