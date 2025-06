De Dulceida a Anabel Pantoja o Melyssa Pinto acompañada de Mario Casas: los looks de las invitadas a la boda de Susana Molina

Al final ha llegado la boda más esperada del sector de los influencers españoles. Susana Molina se ha casado con Guille Valle este viernes 13 de junio en una finca a las afueras de Madrid, una ceremonia a la que no han dudado en asistir 200 invitados entre los familiares y los amigos más cercanos. Tras cinco años de relación, han dado el 'sí quiero' ante los asistentes más fashionistas de gran calibre como Dulceida, Anabel Pantoja o Marta Riumbau, entre otros. Y nosotras ya hemos descubierto todos los looks de las celebridades y creadoras de contenido.

Todavía no sabemos cómo es el vestido de novia de Susana Molina, aunque Aida Doménech ha publicado vía Instagram Stories un vídeo donde se puede ver una parte del primer o segundo diseño que ha llevado en su enlace matrimonial. Pero, hasta que descubramos todos los detalles, nosotras no hemos dudado en analizar, así como en comentar, cada uno de los looks de las invitadas a la boda de Susana Molina y Guille Valle que no han dejado indiferente a nadie. Además, hemos visto muchas, muchas y muchas tendencias que servirá a modo de inspiración para las próximas BBC de este verano. ¡Te lo contamos todo!

Los looks de las invitadas a la boda de Susana Molina

Dulceida no ha dudado en unirse a la tendencia del color más llevado de la temporada, el mantequilla, para enfundarse de un diseño de invitada de la firma española JCPAJARES (al que ya ha recurrido anteriormente en otras ocasiones). Un vestido compuesto por un cuerpo perfectamente ajustado a la silueta junto con un escote semitransparente de cuello halter y una falda recta y una capa sutil.

Ángela Rozas con un vestido bohemio en verde y blanco de lo más espectacular firmado por Etro. Un modelo de escote de pico, mangas largas y cut-out perfecto para una boda de verano u otras ocasiones de categoría. Lo que más ha llamado la atención es su falda asimétrica con volantes que da el movimiento sutil al look que deja ver, también, las sandalias de tacón al tono tan originales. Lo ha combinado con bolso de mano en negro bordado y complementos de pelo de flores para otorgar un aire más romántico.

Nagore Robles también ha sabido escoger una de las tonalidades perfectas para ser una de las mejores vestidas de la boda de Susana Molina: el Mocha Mousse. Confeccionado por la firma española Miphai, ha lucido un vestido fruncido de escote asimétrico y abertura lateral que deja ver las sandalias de tacón metalizadas de efecto 'piernas infinitas'. Lo ha elevado con bolso de mano perlado y joyas acabadas en dorado.

Anabel Pantoja con un vestido negro de la firma de Rocío Osorno que no puede ser más idóneo para una boda de tarde o noche en verano. Un diseño en negro de escote halter que llama la atención por su adorno de abalorios y una falda con vuelto sutil y ligero. Lo ha combinado con bolso de mano de plumas en blanco para crear un contraste armonioso.

Marta Riumbau con un vestido fresquito, ligero y veraniego en pistacho de escote asimétrico y protagonizado por volantes. También, destaca por una abertura lateral, así como por un escote en la espalda junto con un accesorio joya que eleva el estilismo.

Y tras ver cómo Mario Casas ha llevado a Melyssa Pinto a la boda de Susana Molina, no hemos podido evitar analizar su look romántico y coqueto. Un diseño rosa de encajes de largo midi con corte recto y caída relajada que no puede ser más ideal para las BBC de esta temporada de verano. A juego con las sandalias de tacón y un bolso de mano perlado.

Melyssa Pinto en la boda de Susana Molina. Gtres

Las invitadas a la boda de Susana Molina y Guille Valle han protagonizado una fuente de inspiración para las invitadas de las bodas de verano 2025. Sin ninguna duda, cada una de ellas han protagonizado las tendencias de estos momentos a su estilo y esencia.