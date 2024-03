Te enseñamos cómo vestir para ir a la oficina siguiendo las tendencias que hemos visto en las Fashion Weeks europeas

Empieza marzo y con él, terminamos todas las Semanas de la Moda más icónicas que se han dado a lo largo de las diferentes capitales de la moda europeas. La primera de ellas se dio en la ciudad danesa, la Copenhagen Fashion Week, que trajo no solo a los desfiles más icónicos, sino que también pudimos ver los diferentes estilismos de las influencers, quienes optaron por looks muy originales, diferentes y muy llamativos. La siguiente Semana de la Moda tuvo lugar en Madrid, y es que, además de Madrid es Moda, una iniciativa llevada a cabo por ACME a fin de dar visibilidad y apoyar a diseñadores emergentes a abrirse un camino en esta industria, en el pabellón 14.1 de IFEMA se celebró la Mercedes-Benz Fashion Week con desfiles como el de Hannibal Laguna, Ágatha Ruiz de la Prada, Roberto Verino o Mans. La siguiente se dio en Londres, una de las capitales de la moda europea que acoge a diferentes diseñadores alternativos con una moda diferente, elegante y muy original. Por último (sin menospreciar a la New York Fashion Week), la Milan Fashion Week, un evento canónico que nos dejó las tendencias que no dejaremos de ver en la próxima temporada. Todos estos desfiles nos han dado alguna de las ideas que podemos aplicar a nuestro armario en los próximos meses y, por tanto, vestir con ellas para ir a la oficina.

Desde el tejido de terciopelo que triunfó en el desfile de Armani en la Milan Fashion Week hasta las chaquetas de punto navy con detalles dorados que (además de estar en todas nuestras tiendas favoritas), se hicieron con gran parte de la colección de Tom Ford durante unos de los días clave de la Semana de la Moda de Milán. La Semana de la Moda de Londres nos dejó tendencias que estamos viendo entre todas las amantes de la moda, tanto para ir a la oficina como para ocasiones más especiales, y es que el estilo 'coquette' ha venido para quedarse. Como era de esperar, el estilo minimalista sigue siendo un imprescindible en nuestro armario, y es que esta primavera usaremos vestidos camiseros de corte midi no solo por su versatilidad y comodidad, sino también porque lo hemos visto en muchos de los desfiles de la Semana de la Moda de Londres, Milán o Madrid. Sin más que añadir, te enseñamos algunas de las tendencias que hemos sacado de las Semanas de la Moda de las ciudades europeas que hoy puedes incluir en tu armario para ir a la oficina.

Desfile de Armani, Milan Fashion Week

Mocasín terciopelo, de Zara (17,99 euros)

Desfile Max Mara, Milan Fashion Week

Pantalón culotte tiro alto, de Zara (29,95 euros)

Desfile de Molly Goddard. London Fashion Week

Vestido mini volantes estampado, de Zara (29,95 euros)

Desfile de Tom Ford. Milan Fashion Week.

Chaqueta caja lisa azul marino, de Sfera (29,99 euros)

Desfile de Bora Aksu. London Fashion Week

Camisa rosa lazada, de Mango (15,95 euros)

Desfile de Gucci. Milan Fashion Week.

Vestido camisero cinturón. Zara (69,95 euros)

Estas son algunas de las tendencias de las Fashion Weeks europeas que podemos encontrar en nuestras tiendas favoritas para ir a la oficina a la moda.