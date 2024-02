10 tendencias que nos ha dejado Milán Fashion Week y que necesitamos añadir ya mismo a nuestro armario

Ayer 26 de febrero de 2024 ponía punto y final a una de las Semanas de la Moda más icónica del mundo entero, la Milan Fashion Week. La primera cita para todas las amantes de la moda tuvo lugar en Nueva York con tendencias que no pasaron desapercibidas entre los más entendidos y es que desfilaron grandes casas de la industria como Tommy Hilfiger, Carolina Herrera, Marc Jacobs, o Jason Wu. Seguidamente, se dio la Semana de la Moda de Londres y ayer, 26 de febrero, culminó la Semana de la Moda de la ciudad italiana de Milán. No será la última, y es que falta la Paris Fashion Week, que comenzará hoy 27 de febrero y pondrá el broche de oro el próximo 5 de marzo. Estas cuatro son las más importantes a nivel mundial, pero hay que recalcar que no han ido las únicas que se han celebrado, y es que la Semana de la Alta Costura de París hizo que la ciudad parisina se vistiera de la moda más artesana, así como fue la más colorida y ecléctica Semana de la Moda de Copenhague. No podemos olvidarnos de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, cuyo punto de encuentro han sido la pasarela de IFEMA y por donde han desfilado diseñadores de la talla de Hannibal Laguna, Elio Berhanyer, Ágatha Ruiz de la Prada, Mans o Pablo Erroz. Aprovechando que ayer culminó la Milan Fashion Week, te enseñamos las 10 tendencias que hemos podido detectar al ver todos los desfiles que han pasado por la pasarela de una ciudad italiana.

Del desfile de Prada con las prendas que nos evocan al estilo que está predominando entre todas la amantes de la moda, el 'coquette', hasta el estilo más punk propuesto por Versace, sin olvidar de las prenda de cuero en diferentes tonalidades de Fendi, te explicamos brevemente las tendencias que hemos encontrado entre los diferentes desfiles de la Semana de la Moda de Milán. Estos días en los que la ciudad italiana se ha visto envuelta entre el glamour y la elegancia que esta industria pone de manifiesto, han sido muchas las influencers y celebrities españolas que no han querido perderse esta cita anual. Desde Aitana y su vestido negro para el desfile de Versace, donde conoció a Anne Hathaway, Úrsula Corberó y su pantalón baggy más cómodo y elegante hasta María Fernández-Rubíes y su falda lápiz efecto piel. Sin más que añadir, te dejamos las 10 tendencias que más se han repetido entre los desfiles de la Fashion Week.

Predominio de los lazos. Desfile de Prada

El accesorio que está siendo un imprescindible en el armario de toda mujer (el estilo coquette), los lazos no pueden faltar en nuestro look. Prada los ha incluido en vestidos, como cinturón y como parte de las faldas de tweed.

Vestidos con estampados galaxia. Desfile de Armani

El desfile de Armani fue toda una experiencia por el uso de la nieve artificial a medida que avanzaba el desfile. Ello hizo que en el desfile se respirara un áurea muy íntima y oscura en el que las modelos desfilaban con vestido negros con detalles plateados entre las que destacan las constelaciones y las estrellas. Este tipo de estampados lo pudimos ver en pantalones, chaquetas acolchadas y faldas.

Prendas en terciopelo verde y azul. Desfile de Armani

Será el tejido predilecto de la siguiente temporada. Lo veremos en tonos verdosos y azules, sobre todo en vestidos de fiesta y en pantalones largos acompañados de voluminosas chaquetas y detalles joya.

Bailarinas de suela ancha. Desfile de Moschino

Moschino propone un nuevo diseño de la clásica bailarina. Con una horma mucho más ancha, este calzado propio de las niñas con uniforme se vuelve mucho más grunge y llamativo. Las veremos en tonos negros, verdes y marrones.

Gabardinas reversibles. Desfile de Moschino

Nuevamente, Moschino le da una vuelta a las gabardinas y sacan a relucir el forro interior típico de este tipo de prendas y las incorporan a la parte visible de la parte trasera, algo que lo convierte en una prenda de lo más original.

Prendas en tonalidad azul marino. Desfile de Max Mara

El desfile de Max Mara fue uno de los que más llamaron la atención por su propuesta tan elegante, sofisticada y apta para ir a la oficina. Desde sus abrigos de paño hasta los tejidos como el terciopelo, el cashmere y las chaquetas vaqueras. La tonalidad azul es la que más ha primado en toda la colección.

Chaquetas tipo navy. Desfile de Tom Ford

Tom Ford presenta su propuesta de chaqueta en azul marino de corte crop y otras tantas oversize. Lo característico de estas chaquetas son los maxi botones dorados con los que se cierran las prenda azules.

Prendas ajustadas a la cintura. Desfile de Max Mara

Priman las prenda ajustadas a la cintura con un cinturón abrochado con un nudo, así que la prenda consigue realzar la figura de la mujer. Acompañado de faldas de punto y pantalones de pinza, este tipo de prendas se posicionan como un imprescindible en nuestro día a día.

Predominio de las prendas de cuero. Desfile de Fendi

El tejido más atemporal, las prendas en cuero las veremos en todo tipo de tonalidades, desde en verdes hasta en azules, pasando por la clásica chaqueta de cuero negra. En faldas, pantalones, abrigos y botas, la propuesta de Fendi no ha pasado desapercibida.

Estilo punk. Desfile de Versace

Una vez más, Versace se tiñe del estilo más punk a partir de prendas en color negro cuyo detalle reside en los maxi cuellos de camisa en color blanco, lo que contrasta con el 'total black' de las propuestas del diseñador y director creativo.

Estas son las 10 tendencias que nos ha dejado la Milan Fashion Week en la que hemos podido ver los mejores desfiles y sus propuestas a lo largo de la pasarela. Estas pasarán a ser un imprescindible en nuestro armario. ¿Con qué tendencias te quedas?