Esta es la capa pija de Zara que Victoria Federica se compró el año pasado en todos los colores y que ya ha sacado de su armario de verano

El verano ha empezado en Madrid más frío de lo que esperábamos, por eso Victoria Federica ya ha sacado la capa de Zara que el año pasado se compró en todos los colores para sus estilismos de estas semanas. Y ayer para una tarde de amigas lo volvió a dejar claro con el modelo verde que fue el más viral la pasada temporada. Y entre tanto look en loso últimos días, ya sabemos cuál es la prenda favorita de su armario, y no se quita en los últimos meses, la capa más pija y cayetana de Zara. Se la vimos en verano, en el concierto de Rauw Alejandro, en una tarde de toros, de Madrid a Guadalajara, y ahora para disfrutar de la compañía de su amiga Rocío Laffón que después fue a ver al hospital a Gonzalo Caballero. Aunque vuelven con cierta asiduidad a la moda, las capas regresan ahora más fuertes que nunca, convirtiéndose en la perfecta prenda de abrigo para looks casuals y de invitada. Y Victoria Federica como gran amante de la moda, lo tiene claro.

Durante las últimas temporadas hemos visto regresar desde corsés y corpiños reformulados en clave cómoda hasta guantes largos que parecían traer consigo el glamour de comienzos del siglo XX. Y ahora también de la capa. Si bien es cierto que las capas regresan con cierta asiduidad a la moda invernal, su aplicación práctica no ha terminado de cuajar en los últimos años, pero esta de Zara ya se ha convertido en la favorita de las chicas más pijas de Madrid como Victoria Federica para estos primeros días de verano en los que ha refrescado por la noche y primera hora del día.

Victoria Federica con capa. @rochilaffon

Una capa fina de punto que Victoria Federica se compró en color verde y en color arena, y que este verano le va volver a dar mucho uso como ya hizo el año pasado.