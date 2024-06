Victoria Federica sorprende con su look más romántico (y bohemio) con un vestido de firma colombiana de 1.000 euros para una tarde de evento en Madrid

Victoria Federica ya está de vuelta de su viaje con amigos a Marruecos, y no ha tardado en dejarse ver por un evento en Madrid, de esos a los que acude pagada por una marca. Y es que Mar de Frades inauguró ayer por la tarde Casa Atlántica en el emblemático Palacio de Santa Bárbara de Madrid. Este oasis único estará abierto al público del viernes 14 al domingo 16 de junio, y ofrecerá a los visitantes una experiencia inmersiva que reúne el Atlántico en todas sus formas, y del que ayer ya pudo disfrutar Victoria Federica con sus amigos Tomás Páramo y María García de Jaime en una tarde de muchos eventos en Madrid, con los Premios Academia de la Moda Española con María Pombo que después se fue corriendo, y con otro look, un evento benéfico de belleza, y por la mañana con Ana Botín con la Reina Letizia. Un jueves de esos de no parar en la capital, cuando se acerca el verano y las vacaciones, y todo el mundo quiere hacer eventos antes de que los influencers huyan a la playa. Pero volviendo al estilismo de la hija de la Infanta Elena, nos ha sorprendido con un estilismos de lo más bohemio con un vestido de marca colombiana, que justo ayer estaba de pop-up en Madrid, y parece que ella aprovechó para hacerse con este diseño de casi 1.000 euros.

Victoria Federica escogió un vestido largo de lino con hombro descubierto y estampado floral de Agua By Agua Bendita. Con 18 años de historia, esta firma colombiana se ha convertido en todo un referente internacional de moda de baño. La misma nació de la mano de Mariana Hinestroza y Catalina Álvarez, quienes comenzaron a confeccionar bañadores hechos a mano para sus familiares y amigos utilizando tejidos sobrantes de una fábrica. Además de Agua Bendita, cuentan con Agua by Agua Bendita, firma creada en 2018 centrada en la moda sostenible y con la que buscan rendir homenaje a la artesanía latinoamericana, al que pertenece el vestido de casi 1.000 euros que ha estrenado Victoria.

El look de Victoria Federica. Gtres

Vestido largo Senlis de lino, de Agua Bendita (990 euros)

Vestido lino. Agua Bendita

Un diseño que Victoria Federica ha combinado con sandalias planas doradas y un recogido también con ese toque más romántico, con dos mechones sueltos ondulados a la cara.