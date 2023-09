Hablemos del vestido de punto de casi 500 euros con el que Victoria Federica ha triunfado en un evento de influencers

Victoria Federica es como Tamara Falcó, las dos no han dejado de trabajar como imagen de diferentes marcas en este inicio de septiembre, después de todo el verano de disfrute. Y mientras esperamos ver a la hija de la Infanta Elena acaparar todo los focos del 'front row' de MBFW Madrid, de momento confirmada el sábado en el desfile de Lola Casademunt, pero habitualmente también acude al de Claro Couture, y este tendrá lugar esta tarde a las 19:00 horas, antes de Agatha Ruiz de la Prada. Pero antes de todo eso, esta noche, Victoria Federica se ha convertido en la gran protagonista de un evento de la firma Off-White en Madrid, de la que ya es casi embajadora no oficial. Si la marca de las zapatillas más caras y favoritas de la influencer más royal. Aunque esta vez no nos hemos fijado en sus zapatillas, si no es su vestidazo de punto de casi 500 euros, de efecto tipazo y con todo el rollazo del mundo.

Podríamos decir que Victoria Federica es casi embajadora no oficial de Off-White, cuyo Director Creativo era el fallecido Virgil Abloh. Ella era habitual en los desfiles de la marca así como de la línea masculina de Louis Vuitton, que también dirigía Abloh. Muy cercana a ambas firmas, parte del conglomerado de moda LVMH, donde su padre, Jaime de Marichalar, es Consejero Delegado, por eso nada nos extraña que Vic sea siempre una de las invitadas estrella de los evento de las firma tanto en Ibiza como en Madrid. Y ahora a deslumbrado con este vestido de canalé largo en azul eléctrico que la favorecía mucho.

Victoria Federica en un evento en Madrid. @vicmabor

Vestido Off Stamp de canalé, de Off-White (475 euros)

Vestido canalé. Off White

Un estilismo de lo más dosmilero como le gusta a Victoria Federica, y el otro día lo dejó aún más claro en el concierto de Rauw Alejandro en la capital.