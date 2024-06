Victoria Federica disfruta de la noche de Marbella con el top asimétrico de Zara que no va a llegar a las rebajas

Aunque el verano no empieza oficialmente hasta este jueves, Victoria Federica se acaba de adelantar al verano y ya ha empezado su época favorita en su querida Marbella con este top de Zara. Porque su corte asimétrico y amplio y su acabado tie dye le hacen parecer una prenda casi para una aventura por las dunas. Pero esta pieza esconde una sorpresa en forma un escote amplísimo y súper elegante en la espalda que la hacen súper especial. Una prenda que ya estrenó en su viaje a Marruecos con amigos, y después de pasarse por el Lola Lolita Land con su look más casual, lo ha vuelto a lucir para salir de fiesta en Marbella. Un top que nos queda claro que va a ser la estrella de la maleta de verano de la hija de la Infanta Elena. Una prenda de lo más versátil porque es elegante por su cuello halter, pero a la vez es bohemio por su estampado. O lo que es lo mismo, una prenda de esas 24/7 para meter en tu maleta de verano, ya que te soluciona cualquier look. Y nosotras no vamos a esperar a que empiecen las rebajas de Zara para copiárselo a Victoria Federica.

Y las que más nos interesan a nosotras son las rebajas de verano 2024 de Zara, que la previsión dice que darán inicio entre el 26 y el 27 de junio, aunque de momento no hay confirmación oficial por parte de Inditex. Pero como nosotras somos unas buenas detectives de la moda, ya hemos hecho nuestro truco que nunca falla para saber que prendas estarán en rebajas, y entre ellas, nos hemos enamorado de este top de escote asimétrico y estampado de Victoria Fedetica. ¿Cómo saber que prendas de Zara van a estar de Rebajas 2024 antes que nadie? Muy fácil, nuestro truco es hemos descubierto el truquito es poner en Google “Zara” y asegurarte de que sea el de Italia, una vez dentro de la web te vas a la parte donde pone “Fino al” y encontrarás todas las prendas que están rebajadas, ya que allí comienzan antes. De hecho, puedes verlo claro en este ejemplo donde ves las rebajas de Italia y luego la misma prenda en España. Pues esa es la que tienes que apuntar porque la van a rebajar. O lo que es lo mismo, meterte en la web de Zara Italia y ver lo que ellos ya tienen en rebajas. Y con este truco podemos ver que el top de Victoria Federica no entrara en las rebajas de verano de Zara 2024, y por eso nos lo vamos a comprar hoy mismo antes de que se agote.

Victoria Federica disfrutando de la noche de Marbella. @zoembayona

Top fluido asimétrico, de Zara (22,95 euros)

Top fluido. Zara

Se trata de este top fluido de cuello halter y escote pico cruzado con espalda descubierta y bajo acabado asimétrico que Victoria Federica ya ha lucido en la noche marbellí.