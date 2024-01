Esta es la pieza de abrigo definitiva que ya utilizan las influencers nórdicas para sobrevivir al frío

A lo largo de estos últimos años hemos aprendido diversas lecciones de moda por parte de las influencers nórdicas. Por un lado, nos han demostrado que el estilo hygge es el que manda en el streetstyle por su capacidad de versatilidad y atemporalidad. Algunas de las it girls que mejor lo ejecuta es Matilda Djerf con looks que toda editora de moda desea replicar con prendas básicas y de colores neutros. Por otro lado, algunas instagramers han sido las mentoras de las influencers portuguesas a través del talento que tienen para combinar estampados originales (como el animal print) o colorimetrías llamativas. ¿Cuántas veces hemos visto lucir combinaciones de prendas rosas y rojas en un mismo estilismo o presumir de las medias de leopardo ? Indiscutiblemente, Emili Sindlev es una experta en moda que defiende esta manera de vestir en todos sus outfits. Esta vez, hemos descubierto la prenda de abrigo definitiva que utilizan lasinfluencers escandinavas para no pasar frío en los días de borrasca y bajas temperaturas. Estamos hablando del abrigo efecto pelo que llevamos viendo los últimos meses. Sin ninguna duda, es una de las prendas más deseadas, porque es calentita, trendy y ponible.

El abrigo de pelo no es más que una prenda que, en estos momentos, es un must have en el fondo de armario, pero que siempre ha existido y los han llevado las celebrities más prestigiosas. Desde Jane Birkin en tonos marrones hasta la queridísima Lady Di en blanco. Y es que ahora, lo que más llama la atención de esta prenda es su tamaño XXL para que se lleve todas las miradas de todas las personas. De la misma manera que no nos hemos podido resistir a hacernos con el abrigo de pelo de Primark (que ya tiene Paula Echevarría), ahora las influencers nórdicas se han hecho con el que nosotras podemos encontrar perfectamente en Zara. En concreto, es un abrigo de pelo midi en blanco con grandes solapas que está en rebajas a 40 euros. Estamos seguras de que las chicas más modernas y rápidas no van a dudar en hacerse con él. Se puede combinar con looks casuales de jerséis de punto y vaqueros de madre o con más gamurosos con un vestido de fiesta.

Chaqueta efecto pelo, de Zara (rebajado a 40 euros)

Abrigo efecto pelo. Zara

Indiscutiblemente, el abrigo de pelo es la prenda definitiva de las influencersnórdicas para el día a día. Nosotras ya podemos encontrar en Zara (y a muy buen precio) el perfecto para unirnos a esta tendencia tan viral.