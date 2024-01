Vestir por capas, el truco definitivo de todas las influencers para no pasar frío este invierno

Estamos viviendo uno de los inviernos más fríos de los últimos años y eso se ve reflejado en la forma en la que nos vestimos. Cuando caen las temperaturas, todas las amantes de la moda se decantan por usar prendas de abrigo, como abrigos de plumas, jerséis muy gorditos y las tan icónicas botas de borreguito de Alba Díaz, uno modelo no solo apto para la nieve, sino también para la ciudad. Está claro que en invierno queremos ir cómodas y muy sencillas, ya que nuestro objetivo es no pasar frío. Sin embargo, nuestras influencers favoritas nos están dejando muchos trucos en sus cuentas de instagram sobre cómo vestir para ir elegante (y no morir en el intento). Se trata del hecho de vestir por capas, es decir, crear looks a partir de distintas prendas superpuestas. Esta es una manera muy sencilla y resultona con la que vestir en nuestro día a día para ir a la oficina durante estos meses tan fríos. Tan solo necesitas tener claro cuáles son tus prendas básicas de fondo de armario y crear, a partir de ellas, tu propio'armario cápsula'.

¿Cómo vestir por capas este invierno? Para empezar, comienza tu look con una camiseta de manga larga (o un body) en un color neutro, como blanco o gris, y a partir de aquí, añadir distintas capas como una camisa, un jersey de lana con cuello de pico para que se vea el cuello de la camisa y termina el look con una chaqueta. En cuanto a la parte inferior, un pantalón de efecto piel o un vaquero de corte recto es la clave. Si pensamos en un calzado, unas botas chelsea o maxi botas son una opción muy recurrente entre las amantes de la moda. Para dar por finalizado el look, una bufanda o un pañuelo al cuello y un abrigo negro serán tus mayores aliados para ir calentita y elegante en tu día a día. Con todo estos pequeños trucos y consejos que te damos, esperamos que este invierno no te acomodes (si quieres) y lleva a cabo esta técnica que nuestras influencers favoritas nos enseñan en sus instagram, y es que vestir por capas es la opción perfecta para ir elegante y, a la vez, abrigada.

Camiseta light rib básica, de Zara (12,95 euros)

Camiseta light rib básica Zara

Camisa rayas popelín, de Sfera (19,99 euros)

Camisa rayas Sfera

Jersey crop punto pespuntes, de Zara (35,95 euros)

Jersey crop punto pespuntes Zara

Abrigo paño, de Mango (99,99 euros)

Abrigo lana oversize en color beige, de Mango Mango

Pantalón piel, de Mango (39,99 euros)

Pantalón recto efecto piel Mango

Estas son algunas de las prendas que puedes usar este invierno para no morir de frío.