Todas las mujeres de 50+ querrán llevar el abrigo de pelo y las maxi botas altas de Carla Bruni en la semana de la Alta Costura de París

Carla Bruni es una referente para muchas mujeres de 50+ que buscan en ella inspiración a la hora de vestir. Con un estilo de lo más sencillo, clásico y muy sofisticado, la cantante, actriz y modelo se posiciona como una de las mejores vestidas del mundo entero. Ella aporta a sus looks más básicos toques en tendencia, y es que, con la nueva colección en tiendas, nunca está de más incorporar ciertos detalles y piezas de moda no solo en nuestro día a día, sino también a la hora de acudir a ocasiones más especiales. Esta semana se está celebrando la semana de la Alta Costura en París con desfiles de grandes casas de moda como son Chanel, Christian Dior, Valentino o la diseñadora cordobesa Juana Martín. En este sentido, son muchas las celebrities y grandes amantes de la moda internacionales que no han querido perderse estos días tan importantes para la industria de la moda. Celebrities como Kylie Jenner, quien acudía en el día de ayer al desfile de Valentino junto a su hija Stormi, ambas con vestido negro con detalles de plumas negras tanto en la capa como en los puños y cuello de la pieza, así como Jennifer Lopez y su vestido ninfa para el desfile de Elie Saab, o el vestido de estilo 'coquette' que lució ayer para el desfile de Valentino. Carla Bruni tampoco ha querido perderse este acontecimiento y acudía al desfile de Zuhair Murad. Ella ha optado por un look muy sencillo como es un abrigo de pelo negro, unos pantalones pitillo y, como joya de la corona, unas maxi botas de satén negras por encima de las rodillas.

Si bien hemos visto looks que no han dejado indiferente a nadie en el 'front row' de los desfiles que se están dando a lo largo de esta semana de la Alta Costura de París, como por ejemplo el conjunto de traje de chaqueta y pantalón de Naty Abascal de tejido en satén y detalle de body de encaje negro para el desfile de Armani, una opción perfecta y muy elegante para tal ocasión, o estos otros looks que pudimos ver también en el desfile de Armani en el que vimos a Pilar Rubio y Eugenia Silva con looks muy icónicos en los que el tejido efecto piel negro fue el protagonista. Carla Bruni ha seguido con esta estética del negro y, para el desfile de Zuhair Murad el día de ayer, la vimos lucir un look perfecto para la ocasión. Un abrigo negro de pelo que podría usar todas las mujeres de 50+, unos pantalones de pitillo negros y, como toque final, unas maxi botas de satén negras, siendo estas claras ganadoras del look. Un acierto absoluto.

Se trata de un look muy sencillo clásico y elegante ideal para una ocasión tan especial, como es el desfile de una de las semanas más importantes dentro del mundo de la moda.