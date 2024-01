Olvídate de las medias rojas, ahora las influencers dicen que las vas a llevar grises y de estampado animal

Indiscutiblemente, las medias rojas se han convertido en la prenda más vista en la temporada de otoño-invierno 2023/2024. Las hemos visto protagonizadas desde en los looks de las influencers en el streetstyle con las piezas más arriesgadas hasta en el fondo de armario de las mujeres de 50 años con mejor estilo. Y es que han sustituido las clásicas medias en negro a las que solíamos recorrer todos los días de borrasca. No obstante, las editoras de moda han dejado (un poco) de lado las medias rojas para dar la bienvenida a dos nuevos estampados y colores que prometen coronarse como lo más moderno de este año: las medias grisesy de leopardo. Sin ninguna duda, esta temporada han empezado siendo una microtendencia que solamente las chicas con un vestuario todoterreno se han arriesgado a lucir. Pero, a lo largo de estos últimos meses las hemos visto hasta la saciedad con propuestas estilísticas originales. Las medias grises y de leopardo prometen ser nuestras mejores aliadas para que todos nuestros looks correspondan a las últimas tendencias más llamativas y despampanantes.

Por un lado, hemos visto las medias grises tanto en un modo totalmente opaco como en transparentes con un toque de brillo. Desde con minis vestidos y calentadores de colores hasta con jerséis de punto y faldas de tablas, pasando por la propuesta de abrigos clásicos y calcetines de encaje. Asimismo, también son totalmente ponibles para una noche de fiesta con faldas de lentejuelas y bailarinas. Y, sin ninguna duda, el total look en gris es otra de las fórmulas más confiadas y socorridas. Durante la Semana de la Moda, las invitadas y celebrities han acudido a los desfiles de las firmas de lujo con esta prenda (que nosotras pensamos copiar). Asimismo, The Attico ya presentó las medias grises en su colección de primavera-verano 2023 y Gucci en la de otoño-invierno 2023/2024. Por otro lado, hemos podido observar que el animal print es una de las modas más lucidas durante estos meses. Pues bien, las medias de leopardo se pueden sacar partido combinadas con estilismos creativos (y a la vez inspiradores). Con abrigos efecto pelo y faldas ejecutivas, con vestidos románticos en blanco o con shorts muy cortos y merceditas. También, con el look definitivo en blanco por excelencia: jerséis y faldas mini.

1. Con mini vestido y calentadores

2. Con jersey y falda de tablas

3. Con falda de brillos y bailarinas

4. Con abrigo largo y calcetines de encaje

5. Con total look en gris

6. Con abrigo efecto pelo y falda ejecutiva

7. Con vestido romántico

8. Con shorts muy cortos y merceditas

9. Con jersey y falda mini en blanco

Indiscutiblemente, las medias grises y de leopardo se han convertido en el nuevo must have de todas las editoras de moda y amantes de las tendencias.