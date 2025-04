Esta es la radio para emergencias que María Pombo se ha comprado en Amazon por 40 euros (y tiene de todo)

¿Quién no se recorrió su barrio ayer en busca de una radio a pilas? Pues no fui la única, porque las colas que habían en bazares y ferreterías era interminable, y en todas agotadas. Por eso al volver la luz, y a funcionar el móvil, creo que todos hicimos lo mismo que María Pombo, entrar a Amazon y comprarnos una. Pero yo me compré una normal, de esas que utilizaban nuestro abuelos de toda la vida, para escuchar las emisoras, con antena, y pilas. Pero la de María es de lo más profesional para emergencias, y además solo cuesta 42 euros.

El apagón ha hecho que se vuelvan a encender aquellos transistores a los que nuestros abuelos vivían pegados. Allá donde una ciudadana o un ciudadano podían conectar la radio del modo que fuera, se producía una imagen de otro tiempo: gente acercándose a escuchar lo que se contaba en las ondas. Las radios han volado de las tiendas. Colas en supermercados en busca de velas o pilas. Rebuscar algo de efectivo en casa para poder abonar las compras, o pedirle a los vecinos. Son situaciones que se han repetido en las zonas afectadas por el apagón masivo en España y Portugal de este martes. Y todos pensando en el kit de emergencia que nos tomamos a broma en su día. Pero sin duda esta radio que ha encontrado María Pombo en Amazon es de lo más completa, aunque esperemos no volver a vivir una situación así.

La radio para emergencias que se ha comprado María Pombo

¿La mala noticia¿ Que el efecto Pombo hace que ahora mismo no la podemos encontrar a la venta en Amazon, porque se ha agotado, pero si otras de lo más parecidas. La UE recomendaba entre los objetos del kits una linterna, cerillas, un mechero, una navaja suiza, las medicinas que se puedan necesitar, comida y agua, además de dinero en efectivo, documentos de identidad un cargador y una batería eterna para el móvil y la consabida radio. Una cocina portátil y un kit de primeros auxilios son otras del as recomendaciones. Pero está radio de María Pombo es hasta solar.

La radio de emergencias de María Pombo. @mariapombo

Las radios con pilas, que se han agotado en muchas tiendas en Madrid apenas pasada una hora desde el apagón, tal y como recogía Europa Press, y ahora todos necesitamos una como la de María Pombo.