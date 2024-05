Si ya estamos llevando los pantalones de chándal de Adidas, las influencers más modernas nos han confirmado que también los llevaremos en versión corta

Aunque no te lo creas, los pantalones de chándal se introducen a nuestro armario como una prenda del día a día y casual más. Ya confirmamos que las influencers internacionales y celebridades se habían hecho con el modelo 'Firebird Loose', de Adidas, uno de los más virales del momento. Este se está combinando con diversas prendas elegantes y sofisticadas, como con las camisas oversizes, los tank tops o hasta sandalias planas o de tacón. Sin ninguna duda, esta tendencia propia de la década de los 2000 está volviendo a este 2024 con todas sus fuerzas y ganas. Es por ello que con la llegada del calor y de las buenas temperaturas, ya se está apostando por la versión en corta en diversos colores. El más común está siendo los pantalones de chándal cortos en rojo, pero también se están viendo en azul y verde. La dinámica es la misma: combinarlo con prendas básicas que al principio no suele combinar a la perfección, pero que queda un resultado moderno. La apuesta segura de todas las influencers y celebridades está siendo por la de conjuntar el modelo 'Firebird' con camiseta básica en blanco y camisa oversize (neutra o de rayas) con Adidas Samba y calcetines altos. Tenemos claro que este look es el adecuado para los principiantes y, sobre todo, para saber adaptarnos al estilo de estos pantalones cortos de chándal.

Los pantalones de chándal de Adidas están triunfando entre las tendencias de primavera-verano 2024 y las influencers ya se están encargando de lucirlos con los mejores looks. De momento, el modelo 'Firebird' está en diversas tiendas por menos de 40€ y en varios colores. Porque además de los clásicos ya mencionados, también hay otras opciones distintivas y creativas: pistacho, beige, marino o blancos. Tras la moda del tenniscore que ya ha puesto en práctica Zendaya y que ahora podemos replicarla con los últimos lanzamientos de Zara o Mango, tenemos claro que la moda deportiva ha pasado al siguiente nivel. Definitivamente, si pensábamos que estas prendas se iban a quedar en el campo de los deportes, estábamos muy equivocados. Son versátiles, cómodos y atemporales. Es decir, todos los imprescindibles para que se acabe convirtiendo en todo un fondo de armario de cualquier mujer para ofrecer un toque retro y vintage.

Shorts 'Firebird', de Adidas (40 euros)

