Si estás haciendo la maleta para volver a casa en Navidad, este conjunto joya de Zara de Rocío Osorno es todo lo que necesitas

Quedan 5 días para Nochebuena, y si eres de las nuestras, y ya estás pensando en hacer la maleta para volver a casa, este look de Zara de Rocío Osorno te va a conquistar para ser la mejor vestida de esta Navidad. Hablamos de un look tan Dolce o Balmain, como versátil, perfecto para la comida familiar del día de Navidad o incluso para los primeros días de enero, cuando aún seguimos con el espíritu festivo en modo on. Y lo mejor de todo es que puedes llevar ambas piezas de este outfit tanto juntas como por separado, logrando combinaciones infinitas sin perder un ápice de estilo. Este conjunto tiene el poder de elevar cualquier look y, por si eso no fuera suficiente, promete ser un éxito de ventas.

Rocío Osorno se ha hecho con los dos conjuntos joya de Zara, tanto en dorado como en plateado, y una opción en terciopelo que es la que más nos gusta a nosotras, con la chaqueta y la falda a juego. Sin duda vas a ser la reina de esta Navidad en casa. El terciopelo ha sido durante siglos uno de los tejidos más asociados al lujo y la elegancia. Su suavidad, brillo y textura rica lo han convertido en un material muy apreciado en la industria de la moda, tanto en la alta costura como en el prêt-à-porter. El clásico terciopelo en tonos oscuros, como el negro, burdeos o esmeralda, sigue siendo un favorito en la moda, pero en 2025 se están explorando nuevas paletas de color. Las chicas clásicas están de suerte.

Chaqueta terciopelo bordados de Zara (79,95 euros)

Chaqueta bordados. Zara

Date prisa si te han gustado, porque por el 'efecto Rocío Osorno' ya están agotados en muchas tallas tanto en la web como en la app de Zara.