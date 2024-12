A Papá Noel solo le pedimos el conjunto de Zara que Rocío Osorno se ha llevado en su maleta a Londres

Otra que ha aprovechado este puente de diciembre para hacer una escapadita ha sido Rocío Osorno, pero como ella misma decía hace unos días, no es un viaje cualquiera, es el primero en avión de sus hijos, lo que lo hace aún más especial, la sevillana se ha llevado a sus peques a Londres donde están disfrutando de luces y decoraciones navideñas y no tanto del frío de la capital inglesa. Como buena experta en tendencias, Rocío ha metido en la maleta un conjunto que nos ha llamado en especial la atención, y ya nos lo hemos apuntado en nuestra lista de regalos para Papá Noel, confiando que la influencer no haga de las suyas y como nos tiene acostumbradas, deje a Zara sin existencias de todo lo que se pone.

Hablamos de un look tan preppy como versátil, perfecto para la comida familiar del día de Navidad o incluso para los primeros días de enero, cuando aún seguimos con el espíritu festivo en modo on. Y lo mejor de todo es que puedes llevar ambas piezas de este outfit tanto juntas como por separado, logrando combinaciones infinitas sin perder un ápice de estilo. Este conjunto tiene el poder de elevar cualquier look y, por si eso no fuera suficiente, promete ser un éxito de ventas.

Chaqueta con lana botones, de Zara (69,95 euros)

Chaqueta con lana botones Zara

El último conjunto con el que hemos visto a Rocío Osorno para un domingo en Londres está compuesto por dos prendas de la nueva colección de Zara. Esta chaqueta con lana y botones estilo militar es la definición perfecta de elegancia atemporal. Su diseño estructurado y su doble botonadura le dan ese aire sofisticado que se lleva tanto este invierno.

Falda tablas con lana, de Zara (45,95 euros)

Falda tablas con lana Zara

Por su parte, la minifalda de tablas aporta un toque juvenil y muy chic, recordándonos a los estilismos colegiales que siguen marcando tendencia esta temporada. Rocío ha combinado ambas piezas con un jersey de cuello alto en gris oscuro, logrando un look monocromático que respira elegancia en cada detalle.

El look de Rocío Osorno en Londres. @rocioosorno

No es de extrañar que este conjunto haya ido de cabeza también a tu lista de regalos para Papá Noel. Es ese tipo de outfit que encaja a la perfección con los días fríos, y que, además, podemos adaptar fácilmente a cualquier plan: desde una cena de empresa hasta un paseo por las calles iluminadas de nuestra ciudad. En el caso de que hayas decidido autorregalarte este precioso conjunto, no te lo pienses demasiado, porque si algo sabemos es que todo lo que luce Rocío Osorno no tarda en desaparecer de las estanterías.