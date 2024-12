Todas las anfitrionas de esta Nochebuena desearán el conjunto de tweed que Rocío Osorno ha llevado en su 37 cumpleaños

Está claro que este sábado 14 de diciembre ha estado protagonizado por las celebraciones. Además de dar comienzo la época de los eventos cinematográficos a través de la alfombra roja de los Premios Forqué 2024, también ha tenido lugar el 37 cumpleaños de Rocío Osorno. Y aunque la influencer sevillana no haya pasado por delante de los fotógrafos, su estilismo también es digno de comentar. Cualquier editora de moda que siga sus pasos, es conocedora del amor que siente por los conjuntos (o twin sets). Pues bien, esta vez ha dejado de lado los clásicos o socorridos vestidos de invitada para estrenar una combinación. Para nuestra sorpresa, no se trata de un diseño de Zara (una de sus marcas españolas favoritas y con la que siempre conocemos sus estilismos), sino de la firma Guess. Estamos hablando de una chaqueta de tweed sin solapas y decorada con botones joya junto con un vestido del mismo tejido ajustado de escote cuadrado pronunciado que ahora mismo están disponibles en todas las tallas por 180 y 160 euros, respectivamente. A todo ello, ha elevado el look con un bolso bandolera en forma esférica de la misma firma, así como con medias transparentes y un semirecogido adornado con un lazo (un toque muy coqueto y navideño a la vez).

Nos encantan los estilismos de todos los días de Rocío Osorno, porque son los más sencillos de replicar, así como apuestan por un fondo de armario básico y duradero en el tiempo. Hablamos de vaqueros rectos, las botas virales de UGG, jerséis de punto en colores neutro, entre otras alternativas. No obstante, los looks más glamurosos son los más sorprendentes de la influencer, poniendo el valor las distintas maneras de vestir en un evento para convertirte en la mejor invitada. Y ahora que se acercan las comidas y cenas de Navidad, ¿qué mejor momento que este para inspirarnos en nuestras vestimentas? El conjunto de tweed de Guess que Rocío Osorno ha utilizado para su cumpleaños es una alternativa idónea para la cena de Nochebuena del 24 de diciembre, puesto que es clásica, elegante y apta tanto si eres la anfitriona o la invitada.

El mejor beneficio de hacerte con este set de Rocío Osorno es que lo puedes utilizar tanto de manera conjunta como individual durante este invierno. ¿Será tu regalo definitivo para pedirle a Papá Noel? No se nos ocurre otro más acertado que esté para comenzar 2025 con el mejor estilo.