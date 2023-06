Estas son las sandalias denim más en tendencia que solucionarán tus looks este verano

Nuestras influencers favoritas, como María Fernández Rubíes (que tiene su propia colección de sandalias con la firma Genius) y nuestras tiendas de confianza, como Zara o Pull and Bear, tienen más que claro que las sandalias denim son, al igual que las sandalias metalizadas, el calzado que no nos quitaremos este verano. Violeta Mangriñan ya se ha hecho con estas tan ideales y es que, las sandalias denim, son perfectas para completar cualquier look casual y muy fáciles de combinar. Estas sandalias pueden adaptarse a todo tipo de estilismos informales, desde uno más ibicenco compuesto por un vestido largo como estos de Zara, Lefties y Primark que están arrasando, hasta un total look denim como este tan ideal con el que nos ha inspirado Sara Carbonero o como este otro con el que Vicky Martín Berrocal nos ha enamorado. Además, esta temporada encontramos infinidad de sandalias vaqueras para que, independientemente de cual sea tu estilo, encuentres las que más te representas: desde chanclas súper altas, al más puro estilo de las Bratz, hasta las míticas sandalias con plataforma y doble hebilla que arrasan cada verano.

Sea como sea, esta temporada no puedes quedarte sin unas sandalias denim, no solo porque son una de las tendencias que prometen arrasar en los próximos meses, también porque son súper fáciles de combinar, nos recuerdan al verano y aportan a cualquier look un toque más relajado e informal. Además, quedan perfectas con los bolsitos de mimbre tan característicos de esta época y con otras tendencias de este verano, como los vestidos de crochet. Unas sandalias denim son súper versátiles, cómodas y fresquitas y podrás llevarlas las 24 horas del día porque, sí, también son perfectas para un look de noche. ¿Puedes visualizar un vestido negro con unas sandalias vaqueras de tacón? Nosotras sí, y te aseguramos que el resultado es espectacular, por eso hemos seleccionado esta pequeña de muestra de sandalias denim de nuestras favoritas.

Sandalias Índigo, de Genuins (69,90€)

Sandalias Índigo Genuins

Sandalia tacón tiras denim, de Pull and Bear (25,99€)

Sandalia tacón tiras denim Pull and Bear

Sandalias tiras plataforma, de Mango (49,99€)

Sandalias tiras plataforma Mango

Sandalias hebillas denim, de Women Secret (15,99€)

Sandalias hebillas denim Women Secret

Sandalias tacón plataforma denim, de Parfois (25,95€)

Sandalias tacón plataforma denim Parfois

Sandalias tacón plataforma denim, de Stradivarius (35,99€)

Sandalias tacón plataforma denim Stradivarius

Sandalia plana denim, de Zara (35,95€)

Sandalia plana denim Zara

Y es que este verano no te puedes quedar sin unas sandalias denim porque son uno de los calzados que más van a triunfar en el streestyle de los próximos meses y la opción perfecta con la que completar cualquier look informal aportándole comodidad, un toque juvenil y la dosis justa de tendencia.