Las mujeres 50+ más elegantes tienen claro que los vestidos veraniegos (y sueltecitos) se llevan con sandalias planas cómodas

Que las mujeres de 50 años se han convertido en una gran fuente de inspiración es un hecho y ahora ha sido Pilar de Arce la que nos ha hecho querer copiarle el look de lo más veraniego. Pero no solo ella, Carmen Gimeno también lo hace cada lunes, miércoles y viernes nos inspira con sus looks más elegantes pero siempre casuals, y lo mejor, siempre con prendas low cost que todas podemos copiarle. Porque si el lino y los pantalones blancos son un must en el armario de las mujeres que más saben de moda, este vestido de Pilar de Arce es todo lo que necesitamos en nuestro armario en los próximos meses, ya sea para ir a la oficina, de viaje o a una comida con amigas, porque es perfecto para meterlo en la maleta. Y este vestido sueltecito y estampado es el que mejor queda con las sandalias planas de la temporada aunque no podamos dejar de pensar en la falda midi satinada o el vestido asimétrico de Amelia Bono.

Porque Pilar de Arce es toda la inspiración que podíamos pedirle a este miércoles pasado por agua de nuevo en Madrid, aunque ella nos inspire desde la elegante San Sebastián, y más si es con sandalias planas cómodas como estas que la influencer más 50 no se quita. Porque las mujeres 50+ siempre apuestan por la comodidad de sus estilismos, esos que puedes llevar desde primera hora del día con sanalias planas y luego cambiártelas directamente por una sandalias con tacón para irte de cena o evento. Porque vestidos fluidos hay muchos en verano, pero este de Pilar nos ha enamorado por su estampado, por su cuello y por su caída y movimiento. Elegancia pura.

Porque si estás buscando un vestido fresquito, elegante y en tendencia, es este que acaba de estrenar Pilar de Arce con sandalias planas porque además, estiliza.