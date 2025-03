Estas son las tendencias en trajes de flamenca para la Feria de Abril 2025

Tic Tac. Nuestra mente está en modo on con la Feria de Abril 2025, así como en saber todas las tendencias de trajes de flamenca. Somos conscientes de que todavía tenemos un poco más de un mes para hacer la ruta por las marcas españolas que disponen de los atuendos más adecuados, favorecedores y bonitos, pero es el momento de ir reservando el look para no cometer el riesgo en quedarnos sin él. Bien es cierto que lo primero que pensamos al hacer la búsqueda es en por qué colores, patrones o estilo nos decantamos. Y es que una de las claves es sentirte identificada y cómoda con el traje de flamenca, pero las tendencias del momento también tienen el beneficio de ayudarnos a inspirarnos y decidir de una manera más fácil y rápida.

Desde el 6 hasta el 11 de mayo nos desplazaremos al Real con el objetivo de disfrutar de uno de los eventos más esperados del año. Unos días intensos en los que aprovechamos en disfrutar con nuestros familiares o amigos más cercanos junto con flamenco, alegría y mucho, mucho arte. Sin embargo, las semanas previas nuestros pensamientos están diseccionados a cómo vestirse para la Feria de Abril. Porque en estos momentos también tenemos vestidos para la Feria de Abril si no quieres vestirte de flamenca (como Zara, Mango o Massimo Dutti) u optas por lucir diferente un día de ellos. Eso sí, aquellas que sí que tienen más que claro que deben hacerse con el atuendo tradicional más sorprendente y afín a su estilo les interesará leer este artículo con los testimonios de los expertos en moda flamenca más consolidados en el panorama español actual.

Las tendencias de trajes de flamenca para la Feria de Abril 2025

Una de las preguntas más solicitadas antes de buscar el traje de flamenca perfecto se centra en el color protagonista o, también, en la combinación de estos. Javi Nieto, diseñador y estilista de moda flamenca, nos resuelve la duda ofreciéndonos un gran abanico de posibilidades: "en el tema de color se verá un poco de todo, clásico quizás tendencia tonos arena hasta las pimentón o tonos verdes, azulones y quizás algo más tendencia amarillo". Ante esta confirmación se suma Rocío Olmedo, diseñadora de trajes de flamenca y fiesta. "Pienso que este año veremos toda la paleta de colores en el Real destacando los rojos y corales e incorporándose a la misma el verde lima o verde pistacho", añade.

También, los estampados son uno de los temas que está en boca de todos. Obviamente, los expertos nos confirman que, como todos los años, veremos los lunares en una amplia gama de colorimetrías, así como de combinaciones. "Este año, los lunares pequeños serán tendencia y, en combinaciones, se verá mucho los colores lisos con tejidos de lunares o flores", comenta Nieto. Y hablando de motivos florales, Rosa Pedroche, diseñadora de moda flamenca, novia e invitada, acentúa en que las rosas también serán un detalle a destacar esta Feria de Abril.

En relación con los patrones, Nieto asegura que veremos patrones enterizos muy ligeros y con poco volumen, así como volantes fluidos. Pedroche incluye también el talle bajo para esculturizar el cuerpo, pero teniendo una gran comodidad y poco peso. "En relación con las faldas habrá mucha variedad en volantes siendo gran parte de la tendencia actual, las formas de campana para alargar la figura o los volantes en subida para hacer ese efecto sirena", comenta.

Traje de flamenca. @javinietogonzalez

Los expertos coinciden en que no pueden faltar tanto los tradicionales mantoncillos como los pendientes en tamaño maxi. En relación con el primer complemento, los veremos con bordados, flecos o croché, así como protagonizando una única tonalidad o, también, combinaciones entre ellas. Respecto al segundo, veremos diseños sorprendentes y espectaculares en dorado o en colores muy llamativos. A todo ello, no puede faltar la típica flor en lo alto tipo claveles. Uno de los detalles más especiales dentro de las tendencias ha sido la integración de collares de bolas con una inspiración a la flamenca de los años 80. Todo un accesorio que será el toque para elevar el look.

Los testimonios de los expertos en tendencias de trajes de flamenca han dejado claro que existe la creatividad, así como el arriesgo en cuanto a la variedad de atuendos. Dentro de sus directrices, encontramos un sinfín de posibilidades de lo más fashion, favorecedoras y alegres que harán que luzcamos el modelo estrella y más deseado en a Feria de Abril.