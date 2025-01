"Si eres sevillano, que sepas que eres el favorito de Dios": la visión de una mexicana recordando la Feria de Abril

El presente es tan poderoso en el recinto ferial que el pasado se ha perdido y, a veces, hasta se prende en una hoguera con las reputaciones. «La hoguera de las vanidades» reinventada. La portada de la Feria encendida. El origen de la salida de las cofradías de la Semana Santa está en Milán, en 1576. Una peste hizo al Papa sacar los santos a la calle. El génesis de la Feria de Abril está en 1847, en la feria del ganado. Faltan cuatro meses pero la Feria de Sevilla ya está en el candelero. El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó de urgencia la vuelta al modelo de Feria de Abril tradicional -de martes a domingo-, con el voto de calidad del alcalde, la abstención de Vox y los votos en contra de PSOE y Con Podemos-Izquierda Unida. La Feria comenzará el martes 6 de mayo, con el lunes 5 como noche del 'Pescaíto', y se prolongará hasta el domingo 11. Además, se mantiene el festivo del miércoles, tras aprobar la declaración como Fiestas Mayores los días de San Fernando (30 de mayo) y de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), supeditando, eso sí, la festividad local del patrón de la ciudad a que ya coincida un festivo nacional en los días de Feria. Se ha viralizado en las redes la descripción de una mexicana de la fiesta sevillana.

El perfil de Feria de Abril Sevilla lo recoge en la red X. "Esta chica mexicana es Daniela Gómez y es una enamorada de Sevilla y de su Feria de Abril. Nos cuenta cómo la magia de la Feria la ha atrapado por completo. 💃✨ Y puntualiza que si eres sevillano, eres el favorito de Dios. Y tú, ¿Estás de acuerdo con Daniela?", señala.

Daniela explica en un vídeo que "ama ser mexicana" pero "cada vez que viene la Feria de Sevilla me da como una crisis de identidad". "Si yo pudiera volver a renacer, por favor denme el cuerpo de una mujer en la Feria de Sevilla", clama.

"No puedo, se ven preciosas con las flor en la cabeza, el vestido y cómo bailan, el acento... ¡El acento!", exclama. "Literalmente me manda a la tumba, en el buen sentido", señala. Emocionada, señala: "Yo no estoy avergonzada de mi cultura, yo soy que soy más blanca que el papel pero generalmente amo ser mexicana y a la gente que me conoce lo sabe", argumenta. "Pero es que las sevillanas, de verdad, no puedo. O sea, si eres de Sevilla, eres mejor que todo el mundo. Si me dicen si podía ser de otro país, si pudiera ser de otro país que no fuera México, porque yo siempre elegiría México, de donde sería es Sevilla... o Andalucía. Andalucía es la comunidad", explica.

"Si eres un sevillano y estás viendo esto, que sepas que eres el favorito de Dios", concluye. "Es una cultura preciosa. Yo iba a Sevilla estaba crónicamente enamorada, el acento, todo, literal, no hay palabras", describe.

Este año no, pero generalmente la Feria coincide un día con el 1 de mayo. En el Renacimiento, sería la fiesta del «tripalium», que así se llamaba el trabajo y también un instrumento de tortura. El sevillano, que sabe latín, en Feria muta en hombre vitruviano, capaz de la cuadratura del círculo; de multiplicar el tiempo y las fuerzas para la fiesta y el trabajo. Ocio y negocio (nec-otium) unidos. El Renacimiento en el Real de Los Remedios. El feriante no acaba de morir y renace de los alberos de la Feria. Renacer ferial hasta que llegan los fuegos y cenizas.