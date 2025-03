Acaba de llegar a Zara la blusa capa de lunares que Rocío Osorno ya se ha comprado para la Feria de Abril 2025

Feria de Sevilla 2025, esta es la fecha de celebración definitiva. Pese a ser mundialmente conocida como la Feria de Abril, en 2025 no será tal cual. La festividad tendrá lugar del 6 al 11 de mayo, y nosotras después de ver esta camisa de estilo capa con estampado de lunares de Zara que se acaba de comprar Rocío Osorno, sabemos que la necesitamos. Y aunque no vayas a ir a ninguna feria, ni a Sevilla en primavera, esta blusa es toda la tendencia que le podemos pedir a esta primavera.

Porque las novedades de Zara este jueves vienen fuertes, y os tenemos que confesar que nosotras ya nos hemos comprado esta camisa capa con lunares antes de que se agote. Porque no tenemos dudas, las chicas andaluzas la van a agotar en un suspiro. Pero no solo ellas, y Rocío Osorno, porque los lunares más eternos y elegantes, vuelven esta primavera 2025 pisando fuerte a la moda, y todas necesitamos una prenda con este estampado para los próximos meses.

Los lunares, la tendencia de la primavera que ya ha llegado a Zara

El estampado de lunares es una de esas tendencias que se mantiene intacta temporada tras temporada. Ya sea en mayor o menor medida, pero esta primavera con más fuerza que nunca. Y Marta Ortega nos lo acaba de dejar claro con las novedades de jueves de Zara, donde además de esta blusa capa que se ha comprado Rocío Osorno, también han llegado diferentes vestidos de lunares.

Blusa lunares de Zara. @rocioosorno

La capa es tendencia y no, no nos referimos solo a esas capas señoriales vinculadas al armario más formal, la capa se abre paso también en looks de diario sencillos e incluso desenfadados. Hasta llegar a este punto, en el que es fácil encontrar multitud de opciones de capas en tiendas como Zara en esta blusa de lunares, que tenemos claro que va a ser viral por solo 49,95 euros.

Si bien se trata de un print con mucha historia, favorito de iconos de moda como Lady Di y Kate Middleton, también se distingue por ser una tendencia atemporal que temporada tras temporada adquiere un hueco dentro de nuestro armario, especialmente del estival. Además, nos transporta a Andalucía y a todo nuestra cultura más española.