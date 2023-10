Este jersey de Mango de estilo colegial va a ser nuestra primera compra del Black Friday 2023 por culpa de Rocío Osorno

No hay día que Rocío Osorno no nos cree una nueva necesidad de moda, y para empezar este último lunes de octubre no podía ser menos. Si ayer nos hacía pensar en la Navidad con el vestido palabra de honor rojo más elegante de Zara que ella combinó con una camisa blanca debajo, hoy nos ha hecho necesitar este jersey de rayas con cuello de polo de nueva colección de Mango. Porque además de ser una prenda de lo más en tendencia, tiene ese toque de estilo colegial que tanto nos gusta en otoño. Por todo eso, tenemos claro que entra en nuestra lista de compras para el Black Friday en el puesto número 1. Aunque no sabemos si aguantaremos tanto para hacernos con él. Todo apunta a que, como en ediciones anteriores, Mango seguirá los pasos de Inditex adelantándose al Black Friday desde el jueves 23 de noviembre. Aunque, si tienes tarjeta de cliente es probable que puedas disfrutar de un acceso anticipado a sus descuentos desde el mismo lunes 20 de noviembre.

Un jersey que Rocío Osorno se ha puesto para un viaje exprés en tren en Madrid para recoger a sus hijos para llevarlos de vuelta a Sevilla, pero que nosotras llevaríamos hasta a la oficina debajo de la blazer. Porque aunque es un jersey casual, tiene un estampado que le aporta ese toque más elegante para darle un toque de seriedad al outfit. Además, que es perfecto para no pasar frío en estos días de borrascas que tenemos de nuevo en España. Porque después del puente, nosotras lo queremos estrenar para ir a la oficina.

Rocío Osorno con jersey de Mango. @rocioosorno

Jersey rayas cuello polo, de Mango (35,99 euros)

Jersey rayas. Mango

No tenemos ninguna duda que este es el jersey más bonito y especial de la temporada y lo necesitamos en nuestro armario en el Black Friday.