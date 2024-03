Este mono camisero de Zara va directo a nuestra maleta de Semana Santa por culpa Rocío Osorno

¿Preparando tus looks para Semana Santa? Pues si aún no sabes que meter en tu maleta de Semana Santa, solo hace falta que le eches un vistazo al Instagram de Rocío Osorno, porque es toda la inspiración que necesitamos. Porque no hay día que la influencer sevillana no nos cree la necesidad de irnos directas de compras a Zara, y una vez más lo ha vuelto a hacer con este mono camisero que no puede ser más cómodo, fresquito y elegante a la vez. Si hace unos días nos dejaba diferentes looks para el Domingo de Ramos en Sevilla, ahora nos va a hacer comprarnos este mono que sirve igual para ir a la ciudad o por la playa. Si bien es cierto que el vestido es la prenda por excelencia de la época festiva que da comienzo en diciembre, el mono ha logrado robarle protagonismo en las últimas temporadas. La versatilidad y practicidad de este tipo de diseños, por no hablar del poder favorecedor con el que cuenta, han sido determinantes en este rápido ascenso, y esta primavera 2024 que está a punto de empezar no va a ser menos. Y Rocío Osorno nos lo ha dejado claro con esta opción camisera que ha lucido en su casa de Sevilla para grabar una publicidad.

Las opciones en clave working y casual han sido las más repetidas por amantes de la moda, sin obviar por supuesto el éxito reciente de aquellas piezas más sofisticadas y elegantes, también destacadas en los armarios más selectos, pero este opción de mono camisero de Zara que ya ha estrenado Rocío Osorno es perfecto para meter en tu maleta de Semana Santa. ¿No sabes cómo vestir esta Semana Santa? No te preocupes, nuestrasinfluencersfavoritas nos están dejando looks para inspirarnos en los próximos días de vacaciones tan esperado por todas. Si bien es cierto que nuestro look puede variar dependiendo del lugar a donde vayamos, hay una serie de prendas de fondo de armario que sí o sí debemos incluir en nuestra maleta esta Semana Santa. Por ejemplo, tanto como si vamos al sur como si nuestro destino es el norte de España, un vestido de corte midi de un estampado no nos puede faltar, así como una falda midi en tejido de satén y combinarlo con una camisa blanca y este mono camisero de Zara que ya ha estrenado nuestra influencer de moda favorita, porque aunque no se haya llevado el Premio Ídolo, para nosotras lo es. Sin embargo, todo hace indicar, tal y como confirma la nueva corriente estética que triunfa en el panorama vip, que serán aquellos monos en su versión más extrema los que destaquen en este final de año.

Rocío Osorno con mono de Zara. @rocioosorno

Vestido mono popelín rayas, de Zara (29,95 euros)

Mono rayas. Zara

Desdeinfluencerscomo Rocío Osorno hasta las micro influencers más virales de nuestro país, a lo largo de estas últimas semanas estas nos están enseñando sus propuestas de looks para no solo Semana Santa, sino también ideas de cara a la nueva estación que se nos viene, la primavera. ¿Qué tendencias están de moda esta primavera?