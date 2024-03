Solo Violeta Magriñán tiene el poder de agotar la camiseta más hortera de Zara Kids en cuestión de horas

Lo tenemos claro, esta camiseta de Zara Kids de lo más hortera solo la puede agotar Violeta Mangriñán en cuestión de horas. Y aunque ella la ha lucido para estar en casa, no tenemos dudas de que sus seguidoras la quieren para salir a la calle, o incluso para irse de fiesta con ella. Porque lo que está claro es que la influencer valenciana ha revolucionado este fin de semana Instagram con su camiseta con el logo de Bratz confeccionado con 'strass'. Una camiseta que también Zara, aunque se trata de la talla 14 de la sección de niñas. Eso sí, fue poner el enlace en sus Stories, y agotarse en esta talla. Porque mientras todas estábamos pendientes de los pantalones de leopardo virales de Zara, del Festival de Málaga, del vestido rojo de Rocío Osorno o de los looks de la alfombra roja de los Oscar, Violeta agotaba esta camiseta que para muchas es hortera, pero para otras es todo un sueño de infancia hecho realidad. Lo que está claro es que es una prenda que no pasa desapercibida, y que le puede aportar ese toque más rockero a cualquier estilismo, o simplemente llevarla a modo de vestido para estar por casa como hace ella.

¿Eras fan de las Bratz? Sin duda Violeta Mangriñán podría estar sacada de un dibujo de esta serie con sus facciones de lo más marcadas. Pero si eras fan de estos dibujos, seguro que necesitas esta camiseta de Zara Kids que la valenciana ya ha agotado en su talla más grande. Pero si no quieres esperar a que la repongan en la web, puedes comprarla en una talla menos o acercarte a tu tienda más cercana en busca de ella. Porque esta camiseta te puede servir hasta para salir de fiesta con tus amigas con unos pantalones de cuero, una falda o bota muy altas. Sin duda, el look en 'strass' le da ese toque más festivo a la prenda, aunque sea de la sección de niñas. Aunque también la puedes llevar a modo de vestido para estar por casa como hace Violeta o incluso por la calle con unas botas mega altas y medias. Al final, todo lo que lleva ella se acaba convirtiendo en objeto de deseo. Porque no tenemos dudas de que Violeta y Rocío Osorno son las mejores embajadoras de Zara, porque prenda que sacan en su cuenta de Instagram, prenda que se agota al instante.

Violeta Mangriñán con camiseta de niñas. @violeta

Camiseta lavada strass Bratz, de Zara (12,95 euros)

Camiseta Bratz. Zara

Como os decíamos, la mala noticia es que Violeta Mangriñán ya ha agotado la talla más grande de esta camiseta de Zara Kids, pero si eres menudita, aún puedes hacerte con otra talla o irte directa este lunes de resaca de Oscar a todos los Zara de tu ciudad en busca y captura de la camiseta más viral del fin de semana.