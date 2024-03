Hasta Kate Middleton se fijaría en la última adquisición de Rocío Osorno por menos de 40 euros

Rocío Osornoha vuelto a descubrirnos el nuevo vestido de Zara que nos salvará de un apuro cuando no sepamos qué vestir. La influencer sevillana nunca se olvida de enseñarnos su look del día, momento en el que fichamos todas las novedades de nuestras marcas de confianza (y que en la mayoría de las veces son de Zara o Mango). Aunque en las últimas semanas nos ha mostrado varias opciones de trajes de flamencas muy merecedores de llevar en esta Feria de Abril, hoy ha vuelto con su última adquisición de la marca gallega. Se trata de un vestido de lunares en largo y con mangas francesas. Una prenda muy sencilla que nos recuerda a los míticos estilismos de Lady Di en la época de los 80 y 90. Con ello queremos decir que se trata de una propuesta estilística que perfectamente podríamos ver en el armario de las royals con mejor estilo, como la Reina Letiziao Kate Middleton. Rocío Osorno ha combinado este vestido de lunares con sus confiadas botas cowboy en negro. Pero, tal y como ha comentado en su última publicación de Instagram, le falta el toque del cinturón más adecuado. Pues las tres opciones que nos ha mostrado (con puntitos, de la firma Loewe o en forma de fajín) están en sintonía con el estilo del vestido. Esta pieza es la típica que no llama la atención si la vemos en la página web o en la tienda física de Zara, ya que luce mejor cuando la vistes. Y más si le añades varios complementos para que lo eleven.

Queda demostrado que, a causa del comienzo del buen tiempo y las altas temperaturas, hemos inaugurado la época de los vestidos. Recordemos el mini vestido beige, con volantes y cinturón que puso de moda Rocío Osorno hace pocas semanas o el de estilo ejecutivo en rojo. Hasta entonces hemos tenido que combinar ambas opciones con camisas básicas o camisetas para poder sacarles partido en invierno. Pero ahora, podemos lucirlas con nuestras botas moteras y americanas o chaquetas de efecto cuero. Además, en pocos días dará comienzo las vacaciones de Semana Santa, las primeras fechas festivas del año que nos permitirán escaparnos de nuestra ciudad para disfrutar de la costa, la naturaleza o la diversión con nuestros amigos o familiares. Pues, tras darnos esta nueva lección de moda, tenemos claro que no podemos irnos de viaje sin antes hacernos con este vestido de lunares súper versátil para adaptarlo a cualquier fenómeno meteorológico.

Vestido de lunares, de Zara (39,99 euros)

Vestido de lunares. Zara

Cada novedad que lanza Zara, las editoras de moda se enteran gracias a los looks infalibles de Rocío Osorno (que nunca fallan y siempre funcionan).