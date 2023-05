Estos son los 8 zapatos más cómodos y elegantes que no pararás de usar este verano

Con el verano a la vuelta de la esquina, son muchas nuestras tiendas favoritas que van lanzando cada cierto tiempo sus propuestas de moda y calzado para estos meses más cálidos, y es que la nueva colección de primavera y verano ha traído prendas que prometen convertirse en virales y que son capaces de elevar cualquier look, como la tendencia 'cut out', que podemos verlas en todo tipo de prendas y bañadores, el crochet o, sin duda, el 'skort', un híbrido entre short y falda que se caracteriza por su versatilidad, comodidad y porque son tan elegantes que podrás usar tanto para el día a día con complementos más informales como para una noche de fiesta y cena con amigas. Pero si nos centramos en los zapatos, sí es cierto que las sandalias -en todas sus versiones- es el calzado por excelencia cada temporada, y es que en tiendas las podemos ver en todo tipo de estilos, versiones y diseños. Si bien hemos detectado que las sandalias de tiras de estilo romanas vuelven tras varios años en los que las plataformas, las 'ugly sandals' y los mocasines eran la tendencia, estas sandalias tan delicadas y discretas han vuelto para hacerse un hueco en nuestra maleta de verano, pues, además, hace un efecto de estilizar las piernas, alargando así la figura. Aunque, si prefieres unas sandalias con algo más de tacón pero sin perder la comodidad, te confirmamos que las alpargatas son perfectas tanto para el día a día como para ocasiones más especiales de noche, pues tienen la capacidad de elevar cualquier look y, lo mejor, podemos encontrarlas en todo tipo de tiendas, desde las tiendas 'low cost' hasta de firmas de alpargatas 'Made in Spain', donde podrás encontrar tu alpargata favorita que no te quitarás en estos meses.

Las sandalias son un must en nuestro armario, tanto es así que las llevan desde las chicas más jóvenes hasta las mujeres de más de 50 años, combinándolo con todo tipo de prendas, aunque sí es cierto que lo que más usamos en estos meses de más calor son los vestidos vaporosos de estilo 'boho', y es que esta combinación no puede quedar mejor. Hace poco vimos a Carmen Lomana lucir unas sandalias de tacón doradas tan cómodas como perfectas para el día a día, pues no tiene un tacón demasiado alto y que ella las llevó junto con unos pantalones fluidos y un polo del mismo estampado de rayas y, como toque final, una chaqueta vaquera, creando un look casual y todoterreno. Como buenas amantes de la moda, hemos echado un vistazo a las webs de nuestras tiendas favoritas y hemos detectado que las sandalias de tacón medio triunfarán en estos meses, pues es el calzado más recurrente para aquellas chicas con una agenda ajetreada y que pueden usarlas tanto para ir a la oficina como para una ocasión más especial. Sin embargo, las sandalias no son el único zapato que podemos encontrar en tiendas, por lo que te enseñamos 8 zapatos que sabemos que van a triunfar este verano y que sabemos que se harán un hueco en tu maleta.

Sandalias planas contraste, de Sfera (19,99 €)

Sandalias planas Sfera

Mocasín piel destalonado, de Massimo Dutti (79,95 €)

Mocasín piel Massimo Dutti

Sandalia piel dedo anilla, de Zara (39,95 €)

Sandalias piel dedo Zara

Sandalia piel tacón ancho, de Zara (39,95 €)

Sandalias piel tacón ancho Zara

Sandalia piel lazos, de Mango (49,99 €)

Sandalia piel lazos Mango

Alpargatas atadas doradas, de Stradivarius (25,99€)

Alpargatas atadas doradas Stradivarius

Zapato cuña tiras, de Mango (49,99 €)

Zapato cuña tiras Mango

Bailarinas tiras, de Stradivarius (29,99 €)

Bailarinas tiras Stradivarius

Estos son 8 zapatos que puedes encontrar actualmente en tiendas y que se convertirán en un must este verano.