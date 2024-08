Estos son los looks de las influencers españolas en Copenhague Fashion Week que nosotras hemos guardado para copiar en otoño

Mañana termina la Copenhague Fashion Week pero nosotras ya tenemos los looks favoritos de nuestras influencers españolas que nos hemos guardado en nuestra carpeta de inspiración para el otoño 2024 y triunfar a la vuelta a la oficina tras las vacaciones. Porque ellas son españolas, pero sin duda, no tiene nada que envidiar a las chicas danesas o portuguesas, y son nuestras favoritas para inspirarnos en nuestros estilismos más originales. Porque siempre que no sabemos que ponernos, y necesitamos un outfit original, recurrimos a sus cuentas de Instagram para triunfar.

La Copenhage Fashion Week empezó el pasado lunes y termina este viernes, y cada vez más se está convirtiendo en una de las pasarelas más deseadas por las editoras de moda. Cada una de las propuestas estilísticas reflejan el estilo que tanto han puesto de moda las influencers y celebrities nórdicas, como Matilda Djerf, Emili Sindlev o Pernil Teisbaek. Prendas básicas, colores neutros y estructuras fluidas y desenfadadas. No obstante, existe una microtendencia caracterizada por lucir estampados llamativos y mezclar colores de una forma muy peculiar. Sin ir más lejos, estamos hablando de la manera de vestir que en estos momentos es tan viral por las influencers portuguesas, las aprendices de las danesas y suecas. Pero ahora son nuestras influencers españolas las que de verdad marcan tendencia en el street style de Copenhague.

Camila Cisneros es venezolana, pero vive en Madrid, y ya es una más del grupo de influencers españolas que mejor visten. Por eso no podía dejar de aparecer en nuestro ránking. Además, es la primera vez que asiste, y está cumpliendo un sueño a la vez que sigue con el corazón encogido por la injusta situación en su país. Pero como siempre, ella está derrochando estilo y belleza. Y este estilismo en el que ha superpuesto un chaleco oversize de punto y lentejuelas con una camisa azul de rayas y el complemento más tendencia para este otoño 2024, el pañuelo a la cabeza, es un gran ejemplo de ello.

Pero sin duda, Mariana Diez Moliner es la influencer española que más sigue ese estilo que tanto nos gusta de las portuguesas y danesas. Ella juega con la moda y no tiene miedo a combinar estampados, brillos y todo lo que le apetezca. Porque en su estilo, siempre más es más. Combina prendas 'low cost' con otras de lujo, y siempre con su sello tan personal como ha hecho por las calles de Copenhagen.

Sara Baceiredo, la creadora de nuestra marca española favorita de bolsos, It's Lava, no podía faltar en la carpeta de inspiración sacada de Copenhaguen para este otoño 2024, y también de la mano de su amiga Mariana. Porque una Semana de la Moda con tu 'bestie' siempre es mejor. Podríamos decir que si 'Gossip Girl' se rodará en Madrid, ellas podrían ser nuestras Blair y Serena. Aunque es natural de Vitoria, esta vasca también podría pasar perfectamente por una chica portuguesa, y si no, mira sus estilismos. Nunca faltan bolsos a todo color de su marca, las pinzas en el pelo y los outfit más originales y a todo color, cuando se quita su uniforme de deporte.

¿Volveremos a sacar los mocasines del armario? María Hernández nos ha dejado claro con este lookazo que se acaba de marcar que los 'looks college' están de vuelta.

La Semana de la Moda de Copenhague es una de las más funcionales para inspirarnos a la hora de elegir un look diario en la próxima temporada y estos estilismos de nuestra creadoras de contenido nos lo ha dejado claro.