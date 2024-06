Si te vas este junio de vacaciones, debes meter en tu maleta el pantalón más playero de Sara Baceiredo

Sara Baceiredo lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a conquistar con un look que no ha pasado desapercibido en redes y que, posiblemente, se convierta en viral en los próximos meses. Ella, que tiene un estilo inconfundible y que es pura energía, inspiración y referencia para muchas chicas, no deja de sorprendernos con cada look que nos muestra en sus redes sociales. La joven está pasando unos días de vacaciones en Azores junto a su pareja, disfrutando del buen tiempo, la gastronomía y los planes en el mar. Para este viaje, Sara Baceiredo ha metido en su maleta todas las prendas que todas las chicas amantes de la moda querrán tener para cuando ellas se vayan de vacaciones. Con el verano a la vuelta de la esquina, todas estamos pensando en aquellas prendas imprescindibles que nos acompañarán durante los próximos meses. Si bien es cierto que, el estilo pijamero está muy en tendencia, Sara Baceiredo nos ha propuesto un look con un pantalón de este estilo en rosa con estampado floral muy playero (y de inspiración. hawaiano) de Mango. Un pantalón muy casual, sencillo y cómodo perfecto para disfrutar de las vacaciones. Ella lo ha combinado con una camiseta básica en color gris y unos zapatos tipo Birkenstock, aunque este pantalón admite un sinfín de combinaciones.

Sara Baceiredo es una de las influencers más jóvenes e icónicas de nuestro país, por lo que es normal que se haya convertido en una referencia no solo a la hora de vestir, sino también como una aspiración de estilo de vida. Es empresaria y deportista, por lo que cumple con todos los requisitos para ser toda una referente para muchas chicas. Tiene un estilo de vida muy activo, por lo que hace muchos viajes a lugares de ensueño. Por ejemplo, durante su viaje a Maldivas, Sara Baceiredo lucía un vestido de crochet blanco que conquistó a todas sus seguidoras, o el bikini multicolor de Sara Baceiredo perfecto para una tarde en el chiringuito con amigas. Sea como sea, el pantalón que hoy nos muestra la influencer es un rotundo sí. Es pijamero, de estampado floral, rosa y muy cómodo, así que es perfecto para meter en nuestra maleta estas vacaciones de verano.

Sara Baceiredo con pantalón estampado floral @sarabace

Pantalón estampado flores, de Mango (39,99 euros)

Pantalón estampado flores Mango

Un pantalón básico de fondo de armario ideal para esta temporada, Sara Baceiredo se ha convertido en toda una referente a la hora de vestir para muchas chicas de su edad.